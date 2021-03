Roberta Morise non è più single? La FOTO che svela tutto

La bella Roberta Morise pare abbia trovato l’amore. Il gossip esplode dopo la foto pubblicata proprio da lei su Instagram

Roberta Morise, chiacchieratissima nel corso degli ultimi mesi, esce allo scoperto e mostra la foto di colui che davvero potrebbe essere il suo fidanzato.

L’ex conduttrice de I Fatti vostri, che ora vediamo al fianco di Bianca Guaccero in Detto Fatto con una sua rubrica musicale, è stata per diverso tempo al centro del gossip. Prima etichettata come nuova fiamma del cantante Eros Ramazzotti dopo la sua separazione dalla seconda moglie Marica Pellegrinelli e poi come compagna di Ignazio Boschetto, uno dei tre giovani componenti de Il Volo.

Entrambi i gossip rispediti al mittente. Prima Eros Ramazzotti ha negato la cosa, poi anche la diretta interessata, che in una intervista che negato categoricamente che con i due cantanti ci fosse qualcosa, se non una bella amicizia. E dopo tanti rumors ci ha pensato lei a dare una sorta di conferma. Chi sarà il fortunato?

Roberta Morise e il presunto fidanzato, ecco chi è

Si tratta di Giulio Fratini. È lui che appare nella foto pubblicata da Roberta Morise sul suo profilo Instagram. Il gossip esplode e per molti questo è il segno che la bella conduttrice si sia finalmente fidanzata. I due sono abbracciati, stesi al sole, lei su di lui. Le braccia di Giulio sulla pancia di lei e quelle di Roberta al collo di lui.

Bellissimi insieme, baciati dal sole e spensierati in uno scatto semi rubato di una giornata insieme. Lei non scrive nulla a corredo della foto se non un’emoticon del sole. Molti gli fanno i complimenti e Roberta risponde con un like. Tutto questo insospettisce perché se i due non stessero insieme lei avrebbe smentito o non avrebbe risposto.

Giulio Fratini ha 29 anni ed è un imprenditore. I più attenti lo ricorderanno per la storia, durata non molto, con Raffaella Fico. Come l’avrà presa la sexy riccia? In questi giorni tra l’altro attaccata da molti utenti che l’accusano di essersi rifatta ulteriormente e di essere per questo irriconoscibile.