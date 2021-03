Rosalinda avverte: “Ho deciso di mollare Andrea….”

Usciti dalla Casa del Grande Fratello in molti si sono chiesti se la storia d’amore tra Rosalinda e Andrea Zenga avesse un seguito: arriva la risposta!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

Rosalinda da quando è uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip durante la semifinale del reality è sembrata essere inseparabile dal suo Andrea Zenga.

La storia d’amore col gieffino, ex di Alessandra Sgolastra con la quale partecipò nel 2018 a Temptation Island, è nata sotto ai riflettori nonostante l’attrice siciliana ancora avesse in sospeso una relazione di ben 10 anni con Giuliano.

Il fidanzato di Rosalinda per paura di perdere la sua amata che da tempo sentiva distante aveva anche deciso di fare un passo importante presentandosi fuori dalla porta rossa con le chiavi della sua casa dicendole che l’avrebbe aspettata per iniziare una convivenza.

Rosalinda è apparsa da subito turbata tanto da rispondere al ‘Ti amo’ del suo fidanzato con un ‘Ti voglio bene‘. Probabilmente questo è accaduto perché nel cuore dell’ex Adua Del Vesco si stava facendo spazio il bell’Andrea.

LEGGI ANCHE —> Tommaso Zorzi ritorna sui social: le sue prime parole dopo il GF – VIDEO

Ma cosa ha detto Rosalinda?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

LEGGI ANCHE —> Ascolti tv 1 marzo: un’altra sorpresa per i telespettatori

Rosalinda e Andrea come abbiamo già detto, in questa settimana sono sembrati inseparabili tanto da continuare a trascorrere le loro giornate insieme 24 ore su 24 proprio come facevano nella Casa.

Iniziano i primi dissapori però tipici di ogni coppia consolidata e Rosalinda nella sua ultima Instagram Stories si lamenta con i suoi followers all’ascolto: “Ho deciso di mollare Andrea, ve lo dico pubblicamente perché mi prende sempre in giro che dice che non so usare il cellulare, si prende gioco di me, fa un sacco di Stories dove mi prende per il c*** quindi ditegli qualcosa per favore sennò lo mollo”.

L’ex gieffino risponde stizzito:” Mi hai messo un’ansia per prendere il treno neanche il caffè mi hai fatto prendere!”. E Rosalinda ha risposto: “Ma certo! Le sigarette, le sigarette basta!“, facendole notare come già aveva fatto nella Casa, un vizio che proprio non le va giù del suo fidanzato.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Insomma già iniziano i primi malumori della coppia anche se poi Rosalinda le dedica la Story successiva inquadrandolo mentre Andrea è assorto a fissare il paesaggio fuori dal finestrino del treno e con la canzone di Alex Britti “E mi piaci per davvero anche se non te l’ho detto…“, aggiunge la frase “Poi lo guardo e….“