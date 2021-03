La showgirl Samantha De Grenet dimostra la sua sensualità di musa ispiratrice anche nella sconfitta: é inimitabile.

In seguito all’eliminazione subita soltanto quattro giorni fa, la strabiliante showgirl romana, Samantha De Grenet, affronta la sconfitta con classe e si presenta in studio in un abito che rende profondo merito al suo carisma. Nonostante alcune intemperie affrontate all’intento della casa del Grande Fratello Vip, adesso Samantha sembra guardare al passato con soddisfazione. Anche a giudicare dal suo sguardo, e dai suoi atteggiamenti, i telespettatori hanno giudicato come ad ogni modo per lei sarà sempre una vittoria.

Samantha De Grenet e la classe di una musa anche nella sconfitta

Fuori tutto il suo fascino, ecco l’ultima strategia adottata dalla De Grenet in studio durante la finale del reality che ha tenuto, mai per così tanto tempo, il suo pubblico come ipnotizzato di fronte allo schermo. La soubrette ha indossato per l’occasione un abito elegante e luminoso, che lascia risplendere tutte le sue qualità.

Corto quanto basta ed accuratamente glitterato in una tinta che ricorda il colore del cielo in una serena notte d’estate. Lo scatto, che la ritrae adesso anche su Instagram in tutta la sua bellezza di musa ispiratrice, è stato pubblicato circa mezz’ora fa e gode al momento di ben 8mila apprezzamenti.

Infine a sottolineare quanto osservato fino ad ora i commenti dei suoi ammiratori non lasciano spazio ad ulteriori polemiche, innalzandola di un gradino, nonostante il “Game Over…” e la vittoria di Tommaso Zorzi, come se anche lei avesse conquistato un premio. Una ricompensa per essersi mostrata per quella che è: “Bellissima fuori e dentro👏👏❤️“.