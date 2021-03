Sanremo 2021, il brano di Noemi: il testo della sua canzone “Glicine”

Prenderà parte al Festival di Sanremo con il brano “Glicine”: quello che sappiamo sulla canzone di Noemi e il suo testo ufficiale.

Noemi farà il suo ritorno sul palco dell’Ariston dopo le sue partecipazioni nel 2010, 2012, 2014 e 2016. Stavolta tornerà in una veste tutta nuova tanto che ha detto che per lei stavolta è come se fosse un debutto. Il brano Glicine è stato scritto dalla giovane cantautrice Ginevra Lubrano e nel testo viene descritta la cronaca di una crisi d’amore.

Questo pezzo sarà inserito nell’album Metamorfosi che uscirà il 5 marzo. Noemi è dimagrita molto e si presenterà con una nuova immagine ma anche con una voce nuova che ha scoperto e che non vede l’ora di far conoscere al suo pubblico.

Quale miglior palco se non quello dell’Ariston per presentare la sua Metamorfosi?

Testo di “Glicine”, brano di Noemi

Testo di: di Tattroli – G. Lubrano – D. Faini – F. Fugazza – G. Lubrano

Editori: Universal Music Publishing Ricordi/Tulipani

Peermusic Italy – Milano. Piciola, Sugarmusic, Proprietà dell’Autore.

Mi dici che

Che non funziona più

Siamo soli adesso noi

Sopra a un pianeta blu.

E quando arriva sera

Invadi la mia sfera

Non è la primavera

Che non sento da un po’.

Non sento da un po’

I brividi sulla mia pelle,

Il tuo nome fra le stelle.

Sembra ieri,

Sembra ieri che la sera

Ci stringeva quando tu stringevi me.

Ricordo ancora quella sera guardavamo le

Le code delle navi dalla spiaggia sparire

Vedi che son qui che tremo

Parla parla parla parla con me

Ma forse ho solo dato tutto per scontato e

E mi ripeto che scema a non saper fingere

Dentro ti amo e fuori tremo

Come glicine di notte.

Scommetto che

Ora non prendi più

L’abitudine di far

Sempre come vuoi tu.

E quando arriva sera

Mi manca l’atmosfera

Non è la primavera…

Sembra ieri, sembra ieri che la sera

Ci stringeva quando tu stringevi me.

Ricordo ancora quella sera guardavamo le

Le code delle navi dalla spiaggia sparire

Vedi che son qui che tremo

Parla parla parla parla con me

Ma forse ho solo dato tutto per scontato e

E mi ripeto che scema a non saper fingere

Dentro ti amo e fuori tremo

Come glicine di notte.

Dietro di noi vedo giorni spesi su treni infiniti

Forse è solo che mi manca parte

Di un passato lontano come Marte

Tu cosa dirai vedendomi arrivare

Quando ti raggiungerò

Ricordo ancora quella sera guardavamo le

Le code delle navi dalla spiaggia sparire

Vedi che son qui che tremo

Parla parla parla parla con me

Ma forse ho solo dato tutto per scontato e

E mi ripeto che scema a non saper fingere

Dentro ti amo e fuori tremo

Come glicine di notte.

Ora che

Non posso più tornare

A quando ero bambina

Ed ero salva da ogni male

E da te, da te, da te…

