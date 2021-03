Sanremo 2021, come votare le canzoni? Tutto sulle serate del Festival

Chi partecipa? Come votare? Quali ospiti ci saranno? E i duetti? Ecco la guida completa alle serate del 71° Festival della canzone italiana

Si riaccendono le luci del palco dell’Ariston in vista dell’esordio della 71^ edizione del Festival di Sanremo. Quindi ecco tutto quello che c’è da sapere sull’evento più atteso dagli amanti della musica italiana. Si comincia stasera, in prima serata su Rai 1. La kermesse ritorna con tante novità e promette di intrattenere il pubblico per cinque serate. La finalissima che incoronerà il vincitore sarà sabato 6 marzo.

A condurre il Festival sarà, com’è noto, Amadeus, che ne cura anche la direzione artistica. Insieme a lui il mattatore Fiorello. Ospiti fissi saranno l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic e Achille Lauro. Il cantante promette performance che coinvolgeranno il primo ballerino dell’Opera di Roma Giacomo Castellana, Emma Marrone e Monica Guerritore, Fiorello, Claudio Santamaria e Francesca Barra.

Le co-conduttrici si alterneranno ogni serata. Inizia l’attrice Matilda De Angelis, seguita dalla cantante Elodie mercoledì e dalla supermodella Vittoria Ceretti giovedì. Il giorno successivo ci saranno Barbara Palombelli e la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi. Sabato 6, per la finale arriva Simona Ventura (che aveva condotto Sanremo nel 2004), con Serena Rossi, Tecla Insolia e Giovanna Botteri.

La guida completa al 71° Festival di Sanremo

Nella sezione Campioni si esibiranno stasera Aiello, Arisa, Annalisa, Colapesce & Dimartino, Coma_Cose, Fasma, Francesca Michielin e Fedez, Francesco Renga, Ghemon, Irama, Madame, Maneskin, e Max Gazzé. Domani sera ci saranno Bugo, Gaia, Ermal Meta, Extraliscio feat Davide Toffolo, Gio Evan, Fulminacci, La Rappresentante di Lista, Lo Stato Sociale, Malika Ayane, Noemi, Orietta Berti, Random, Willie Peyote.

Oltre ai Big, non mancheranno le Nuove Proposte, otto giovani artisti che arrivano per la prima volta a Sanremo. Nella prima serata si esibiranno Avincola, Elena Faggi, Folcast, Gaudiano; nella seconda Davide Shorty, Dellai, Greta Zuccoli e Wrongonyou. Giuria demoscopica, sala stampa e televoto decideranno sulle loro canzoni e le due più votate accederanno alla finale del 5 marzo.

Festival di Sanremo 2021, gli ospiti delle serate

Stasera per la prima serata del Festival vedremo come ospiti Diodato, Loredana Bertè, Alessia Bonari, l’infermiera simbolo della lotta al Covid, e la banda della Polizia di Stato con Stefano Di Battista e Olga Kapranova. Domani invece sarà ospite Laura Pausini, fresca di vittoria ai Golden Globe. Oltre a lei Il Volo, con un omaggio ad Ennio Morricone, il marciatore italiano Alex Schwazer, Enzo Avitabile per un omaggio a Carosone e tre artisti storici: Marcella Bella, Fausto Leali e Gigliola Cinquetti.

Giovedì, i Big in gara canteranno cover di successi di Sanremo in duetto con altri artisti. Qui la lista completa. Ospiti i Negramaro con un omaggio a Lucio Dalla, mentre Zlatan Ibrahimovic si esibirà sulle note di “Io vagabondo” dei Nomadi con l’amico allenatore Sinisa Mihajlovic. Per la quarta serata l’ospite sarà Mahmood, re di Sanremo 2019. Inoltre, sempre venerdì, si eleggerà il vincitore della categoria Nuove Proposte.

Ospiti della finale saranno Umberto Tozzi, Dardust e Ornella Vanoni che si esibirà con Francesco Gabbani, vincitore di Sanremo 2017. Federica Pellegrini e Alberto Tomba presenteranno i Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026.

Come si vota? Per le prime due serate voterà solo la giuria demoscopica. L’orchestra si esprimerà nella terza serata e la giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web darà i propri giudizi nella quarta serata. Il televoto sarà attivo solo per la finale. Sabato i primi tre Campioni della classifica ottenuta dalla media dei voti nelle diverse serate si esibiranno di nuovo. Saranno rivotati da giuria demoscopica, Sala stampa e televoto. E da quell’ultima votazione sarà eletta la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2021.