Sanremo 2021. I Dellai in conferenza stampa: “Abbiamo una sorpresa per voi”

Sanremo 2021 è alle porte. Anche noi di Yeslife eravamo presenti alla conferenza stampa dei fratelli Dellai, concorrenti della categoria Nuove Proposte.

I fratelli Dellai si preparano alla loro prima esibizione sul palco dell’Ariston. Un debutto che si prospetta quanto più possibile particolare, considerato che, a differenza di tanti altri cantanti in gara, la loro sarà una prima assoluta di fronte ad un pubblico (virtuale) così vasto. “La passione per la musica è nata ancora prima di quella per ciò che studiamo” ci hanno raccontato in conferenza stampa, eppure il loro progetto musicale è uno dei più recenti del panorama contemporaneo. Il loro primo singolo, Non passano gli aerei, risale al 2020, così come Io sono Luca, brano che è valso loro la vittoria di Area Sanremo e l’ammissione al Festival nella categoria Nuove Proposte.

Durante la video-conferenza a cui anche noi di Yeslife abbiamo preso parte, i due artisti hanno raccontato alcuni retroscena della loro preparazione al Festival, spaziando dalla paura di non poter partecipare (a causa della positività al Covid), fino alle emozionanti prove all’Ariston.

I Dellai verso Sanremo 2021 con “Io sono Luca”

Siete fratelli gemelli, forse il primo caso a Sanremo. Quanto influisce il vostro rapporto sulla vostra carriera professionale?

Luca: Non nego che a volte bisticciamo, ma i litigi tra di noi si risolvono subito. Non ci facciamo male l’un l’altro. Il nostro rapporto ha influito molto, anche perché ci ha spinti a migliorarci. Siamo un po’ competitivi da questo punto di vista.

Il vostro stile può essere definito “cabarettistico”?

Matteo: Non proprio, anche se apprezziamo molto l’accostamento. Credo che il nostro sia uno stile che deve ancora essere approfondito. È uno stile particolarmente giocoso. Giochiamo molto sulla spensieratezza, sull’allegria e sulla semplicità. È ciò che ci ha portato fino a qua. Vedrete che sul palco dell’Ariston porteremo una grande sorpresa.

Poco prima del Festival di Sanremo siete risultati positivi al Covid. Cosa avete provato quando lo avete scoperto? E quando siete risultati negativi?

Matteo: È stato molto meglio il secondo tampone (ride). Quando finalmente abbiamo scoperto di essere negativi è stato un grande sollievo, ci siamo un po’ sciolti.

Luca: Avevamo davvero paura che il nostro sogno potesse distruggersi.

Il vostro brano parte da una frase attualissima che dice: “Il mondo continua a parlare, a dire che la guerra è brutta e che è difficile ricostruire”. Secondo voi, nel momento che stiamo vivendo, da cosa è giusto ripartire per ricostruire?

Matteo: Il brano in generale gira intorno al disagio profondo che prova Luca in diversi momenti. Però “Luca con gli amici sta bene”. Non è una frase messa lì a caso, ma vuole essere un invito a trovare una propria dimensione, un appiglio. L’intera canzone può essere letta come un simbolo di rinascita, soprattutto nel periodo che stiamo vivendo.

Anche noi di Yeslife abbiamo avuto il piacere di rivolgere una domanda a Luca e Matteo. Durante l’intervista esclusiva della settimana scorsa, avevamo parlato insieme a loro della preparazione al Festival. Ora, a solo ventiquattrore dal loro grande debutto (si esibiranno domani, mercoledì 3 marzo), abbiamo chiesto loro come fossero andate le prove del Festival e se avessero qualche divertente aneddoto da raccontarci.

Luca: La prima prova generale è stata fantastica. L’emozione di salire sul palco dell’Ariston è incredibile: bocca asciutta, gambe che tremano, ma anche tanta felicità e tanta carica.

Matteo: Per quanto riguarda gli aneddoti, c’è stato un “back to Sanremo 2020”. Si è fermata l’orchestra e mi è partito un “Che succede?” in stile Morgan dopo l’uscita di Bugo dal palco dell’Ariston l’anno scorso (ride).