Sanremo 2021, Diodato “Fa rumore” ma qualcosa va molto storto

Diodato, il cantante che ha vinto Sanremo l’anno scorso ha aperto la gara dei big con la sua canzone vincente ma qualcosa no va

Diodato canta la sua canzone vincente dell’anno scorso “Fai Rumore”. Dopo l’emozionante introduzione di Amadeus che ricorda la loro foto dopo la vincita del Festival, e che ha segnato l’inizio della pandemia in Italia. Diodato parte sicuro di sè e canta il brano che ha fatto emozionare tutti gli italiani nel 2020, però a un certo punto stona e si sente. Non sfugge questo particolare che lascia perplessi. Forse l’emozione certo ma la nota l’ha presa male.

LEGGI ANCHE>>>Matilda De Angelis, l’outfit della presentatrice è firmato da Prada – FOTO

Diodato nella prima serata del Festival di Sanremo stona la sua canzone

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Mikaela Silva e lo stacchetto più sexy di sempre: è il balletto la “vera opera d’arte”! – FOTO

Comincia il Festival di Sanremo scoppiettante con Fiorello e Amadeus. Primo ospite Diodato, il vincitore dell’edizione 2020 del Festival. La sua canzone ha fatto emozionare tutti gli italiani, “Fai rumore”, una canzone d’amore che si vociferava avesse dedicato all’ex fidanzata Levante, anche lei in gara l’anno scorso. Amadeus ricorda con nostalgia la vincita di Diodato. L’ultimo momento spensierato prima dell’arrivo della pandemia che ha messo in ginocchio il paese costringendoci a stare chiusi in casa per mesi con il terrore del virus.

La canzone di Diodato è stata cantata sui balconi di tutta Italia e stasera hanno voluto cominciare la gara dei big con questo brano emozionante. Amadeus introduce così il cantante:” Quella con lui è l’ultima immagine felice di un paese che da lì a pochi giorni sarebbe entrato in lockdown. Noi quella gioia la vogliamo riprendere”. Diodato vestito elegante e molto sicuro di sè prende posto sul palco e inizia ad esibirsi con la canzone che l’anno scorso ha vinto il festival.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Appare emozionato ma padroneggia il palco, si muove e si sposta con grande entusiasmo e forse per colpa dei movimenti perde la concentrazione e stona. Un momento imbarazzante che non passa inosservato, ma può capitare anche ai migliori.