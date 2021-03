Sanremo 2021, il via alla 71° edizione del Festival della canzone italiana

E’ tutto pronto per l’inizio della kermesse musicale 70+1, come l’ha definita il direttore artistico Amadeus. Cosa ci attenderà per questa prima serata?

Senza dubbio sarà un Festival di Sanremo completamente diverso da quello delle passate edizioni. Il motivo? Come ben sappiamo il Covid ha condizionato tutto spostando a marzo la kermesse e rischiando addirittura di farla saltare per la prima volta nella storia.

Per fortuna non è stato così e stasera Amadeus con il suo cast d’eccezione salirà sul palco dell’Ariston. Niente pubblico, tamponi ogni 72 ore, i tradizionali fiori di Sanremo che verranno consegnati con un carrello e nessun attesa per gli artisti fuori dal teatro.

Amadeus ha però assicurato che non mancherà lo spettacolo per gli italiani che seguiranno il Festival da casa. Al suo fianco come sempre l’immancabile Fiorello che si cimenterà nei suoi soliti sketch esilaranti.

Ad accompagnare il direttore artistico durante la prima serata una madrina d’eccezione: Matilda De Angelis, una delle artiste internazionali più giovani del nostro panorama.

Il programma della serata

La prima serata inizierà come di consueto intorno alle 20:40: si esibiranno i primi 13 dei 26 big in gara e 4 delle 8 Nuove proposte.

Ad inaugurare il Festival sarà Arisa con la sua Potevi fare di più, seguirà Colapesce e Dimartino con Musica leggerissima, Aiello con Ora, Francesca Michielin e Fedez con Chiamami per nome, Max Gazzè con Il farmacista, Noemi con Glicine (che si esibisce questa sera per sostituire Irama che non può farlo oggi poiché un membro del suo staff è risultato positivo al Covid). Madame con Voce, i Maneskin con Zitti e buoni, Ghemon con Momento perfetto, Coma_Cose con Fiamme negli occhi, Annalisa con Dieci, Francesco Renga con Quando trovo te e chiude la serata Fasma con Parlami.

I big saranno votati dalla Giuria Demoscopica e l’esito della votazione darà origine a una classifica provvisoria.

Le nuove proposte che si esibiranno questa sera invece sono Avincola con Goal!, Elena Faggi con Che ne so, Folcast con Scopriti e Gaudiano con Polvere da sparo. Gli artisti saranno votati dalla Giuria Demoscopica, ma anche dalla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web e dal pubblico tramite Televoto. Verrà stilata una classifica dove le prime due canzoni accederanno alla quarta serata mentre le altre due saranno eliminate definitivamente dalla competizione.

Gli ospiti invece di questa serata saranno Loredana Berté che si esibirà con un medley dei suoi successi e il suo nuovo singolo Figlio di…., l’infermiera simbolo del primo lockdown Alessia Bonari e la Banda della Polizia di Stato con il sassofonista Stefano Di Battista.

Completano la lista li ospiti fissi di questo Festival: il calciatore Zlatan Ibrahimovic e l’artista Achille Lauro che porterà in scena uno dei suoi cinque quadri.