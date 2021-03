Sanremo 2022, c’è già il nome del prossimo conduttore

Non è ancora iniziato l’edizione di quest’anno e già si pensa a Sanremo 2022. Dalla Venir annunciato il conduttore

Sanremo 2021 non è ancora iniziato, si partirà questa sera con un’edizione non facile e particolare di questo festival della canzone italiana, e già si pensa all’anno prossimo. L’annuncio è stato fatto in diretta, sulla rete ammiraglia Rai, nel salone di Mara Venier a Domenica In.

Il pubblico trepida da casa in attesa di assistere ad una manifestazione così seguita e quest’anno così unica e rara nel suo genere per via della pandemia, ed i cantanti, dal canto loro, non vedono l’ora di salire sul quel prestigioso palco dopo uno stop forzato di un anno.

Ma per il 2021 ormai è tutto scritto e la Rai ha già programmato per il prossimo anno. Una vera sorpresa quella avvenuta nel programma domenicale della Zia nazionale con il nome del prossimo conduttore della kermesse. Sono stati Amadeus e Fiorello, ospiti della Venier, a rivelarlo.

Sanremo 2022, tripletta per Amadeus e Fiorello

Saranno Amadeus e Fiorello, ancora una volta riconfermati, conduttori di Sanremo 2022. Sono stati proprio i diretti interessati a rivelarlo in diretta. Dopo aver anticipato qualcosa di questo Festival di Sanremo 2021 che partirà questa sera, hanno lanciato a sorpresa la notizia bomba.

“Amadeus mi ha confidato in segreto ‘voglio fare Sanremo tre’” ha spifferato Fiorello che ha spiegato che se quello di quest’anno sarà il Festival della rinascita, “l’anno prossimo mi godrò il Sanremo del boom”. Mara Venier a bocca aperta per la rivelazione si è subito rivolta ad Amadeus in cerca di conferma.

“Fiorello mi ha già confermato che sarà al mio fianco anche in quell’occasione – ha appunto confermato il direttore artistico di Sanremo – Ma poi vedremo – ha aggiunto – Lui si inventa cose, come si dice in questi casi: non confermo e non smentisco”. Amadeus si tiene vago ma Fiorello ci ha dato una bella e gradita anticipazione.