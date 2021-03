Sanremo Giovani 2021, chi sono i vincitori della prima serata

Prende il via la 71esima edizione del Festival di Sanremo con la gara delle Nuove Proposte: i primi quattro artisti si sono sfidati nel corso della prima serata e solo due hanno avuto la meglio

Come da tradizione il Festival di Sanremo si apre con la sfida delle Nuove Proposte. A sfidarsi nel corso della prima serata quattro giovani artisti: Gaudiano, Elena Faggi, Avincola e Folcast. A differenza della gara del Campioni che nella prima serata verrà giudicata solo dalla giuria demoscopica, le esibizioni delle Nuove Proposte sono state giudicate anche dalla sala stampa e dal televoto. I più votati accedono di diritto alla semifinale di venerdì 4 marzo.

Sanremo Giovani, i vincitori della prima serata

Inaugura il palco dell’Ariston il giovane Gaudiano con il brano “Polvere da sparo“. Una canzone che l’ha aiutato a uscire da un periodo complicato della propria vita, vissuto in seguito alla scomparsa del padre. È proprio a lui che rende omaggio in questo inedito. Segue Elena Faggi con “Che ne so“, ispirato da alcune illusioni d’amore. Il brano parla di tutti quei momenti nei quali ci si chiede se il sentimento provato è davvero ricambiato oppure no.

Tra gli artisti in gara anche Avincola, cantautore romano che ha già avuto modo di muovere i suoi primi passi sulla scena musicale italiana. Ha alle spalle collaborazioni e uscite discografiche, ma ha voluto mettersi in gioco partecipando quest’anno alla gara delle Nuove Proposte con il brano “Goal!“. Un percorso simile al suo quello di Folcast che quest’estate ha aperto i concerti di Daniele Silvestri e ha continuato a lavorare sul suo secondo album. L’artista ha scritto e composto l’inedito “Scopriti“, con il quale ha avuto modo di rientrare tra i sei vincitori della selezione di Sanremo Giovani.

I due artisti più votati della serata sono Folcast e Gaudiano che si aggiudicano di diritto un posto alla semifinale di venerdì 2 marzo.

Nella serata di domani a sfidarsi saranno invece Davide Shorty, Dellai, Greta Zuccoli e Wrongonyou.