Sanremo, scaletta cantanti in prima serata in ordine di apparizione

La scaletta in ordine di presentazione dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021 è finalmente ufficiale.

Dopo la vigilia del Festival di Sanremo 2021 trascorsa tra prove generali ed apparizioni televisive a sorpresa del co-conduttore Rosario Fiorello in altri programmi, è finalmente giunto il momento di alzare il sipario assieme ad Amadeus e preparasi ad ascoltare le prime tredici canzoni in gara. Inoltre, la prima rivelazione a fare breccia tra gli spettatori è la presenza appena preannunciata della carismatica attrice Matilda De Angelis. Ecco quali saranno gli artisti canori che si presenteranno alla prima serata.

Leggi anche —>>> Il significato della canzone “Mai dire mai (la locura) di Willie Peyote per Sanremo 2021

Sanremo 2021, la scaletta dei cantanti in prima serata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo 2021 (@festival.sanremo2021)

Potrebbe interessarti anche —>>> Il significato del brano “Quando ti sei innamorato” di Orietta Berti per Sanremo 2021

“Più facile fare gol che stare su questo palco“, avrebbe confidato ironicamente Matilda al calciatore Zatlan Ibrahimović dopo aver ammirato con profonda emozione il palco dell’Ariston.

In occasione della 71esima edizione del Festival i primi artisti a presentarsi sul palco saranno i seguenti rispettando l’ordine di comparsa: In primis farà capolino Arisa, poi Colapesce Dimartino seguito da Aiello, Francesca Michielin e Fedez. In seguito prenderanno il loro posto Max Gazzè, Irama, Madame, e i Maneskin.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo 2021 (@festival.sanremo2021)

Infine avviandosi verso la conclusione della serata, ma non di meno importanza, presenteranno i loro attesissimi brani: Ghemon, Coma-Cose ed Annalisa. In ultimis salendo sul parco per chiudere nuovamente il sipario sul restante dei presenti, ma a ritmo di musica, ci saranno Francesco Renga e Fasma.