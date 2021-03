Sanremo 2021, la storia della co-conduttrice, Matilda De Angelis: amore e successi

Sanremo 2021 aprirà i battenti con la discesa dalle scale di Matilda De Angelis: chi è la co-conduttrice del Festival

Il Festival di Sanremo 2021, edizione numero settantuno aprirà i battenti questa sera su Rai 1. Nonostante le difficoltà legate al covid-19, i produttori hanno deciso di regalare un pò di musica e sorrisi ai telespettatori da casa, nell’inedito appuntamento annuale, nel cui studio dell’Ariston, il pubblico non potrà assistere in diretta all’evento, per ovvi motivi.

Tra i molteplici esibizionisti, già carichi per la prima puntata di questa sera, la voce fuori contesto, che dirà la sua parte in termini di eleganza e raffinatezza sarà Matilda De Angelis. Questa sera i riflettori saranno tutti per lei, attrice di fama, per aver recitato al fianco dei big del cinema italiano.

Basta pensare a qualche serie tv come “The Undoing – La verità non dette” al fianco di Nicole Kidman o in concorso con Stefano Accorsi. Matilda si è precipitata così nel mondo dei grandi, ottenendo il maggior numero di consensi con il primo premio del Taormina Film Fest, dove tutto ebbe inizio

Matilda De Angelis, vita privata e condizione sentimentale

Per la prima puntata del Festival di Sanremo, le chiavi di co-conduttrice al fianco di Amadeus e Fiorello saranno affidate a lei, l’attrice, classe ’95, Matilda De Angelis. Il personaggio televisivo è un’artista di recitazione a tutto tondo, protagonista di diverse videoclip, oltre che di apparizioni sul grande schermo al fianco di attrici di fama dello spettacolo.

Ad una vita professionale di spicco, nonostante la giovanissima età, non si abbina alla perfezione, la sua vita sentimentale. Matilda ha avuto un’unica relazione sincera e duratura con un attore di successo, ovvero Andrea Arcagneli. Quest’ultimo ha preso parte a diverse pellicole cinematografiche che hanno aiutato l’amata a tracciare con passione e determinazione la strada del proprio destino.

Secondo quanto trapelato dalle parole della De Angelis a Vanity Fair, si parla di un primo passo fatto da lei, nelle vesti di corteggiatrice. “Ci vediamo a Trastevere” – aveva detto Matilda qualche tempo fa, mentre raccontava di come era nata la sua relazione d’amore con il celebre attore.

Ad oggi, la De Angelis è una donna single e questa sera sarà l’occasione giusta per mettersi in mostra a Sanremo. Per lei potrebbe trattarsi di una nuova opportunità per un domani felice tra le braccia di un lui