Sara Croce nella sua pagina Instagram ricorda Alberto, il giovane arbitro morto ieri a Pavia – FOTO

Sara Croce è una delle ragazze più belle del programma “Avanti un altro” che verrà riproposto su Canale Cinque il prossimo 8 marzo proprio per la festa della donna. La bella Bonas però ha dalla sua parte anche una splendida relazione stabile con Gianmarco Fiory, terzo portiere biancorosso arrivato al Bari dopo essersi svincolato dal Gozzano. Tra i due sembra esserci ormai da mesi una forte complicità che Sara descrive sui social sempre con maggiore enfasi e timore di essere giudicata dal pubblico che la segue.

Proprio questa sua vicinanza al mondo calcistico l’ha convinta a postare sulla sua pagina social una notizia che ieri ha sconvolto tutto il settore legato proprio a questo settore: la morte di Alberto Piccolini, il giovane arbitro 22enne che domenica era rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto a Gambalò, in provincia di Pavia ma che ieri è morto a causa della morte celebrale sopraggiunta.

Sara Croce, commozione per Alberto

Il ragazzo era al volante di una Bmw 320 con altri quattro ragazzi a bordo, tra cui il fratello, che si è scontrata con un Mitsubishi Pajero. Nello scontro sono stati coinvolti altre tre persone, ma nessuno è in pericolo di vita.

Sara si è sentita quindi di ripostare sulla sua pagina Instagram la foto ed il testo condiviso dalla sezione Aia Lomellina. “Una notizia che non avremmo mai voluto dare: questa mattina ci ha lasciati Alberto Piccolini a causa delle complicazioni in seguito ad un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio. Alberto aveva 22 anni, era Arbitro dal 2017 e in Sezione era Segretario del Corso Arbitri”.

E ancora: “Il Presidente Marco Bedin, il Consiglio Direttivo e i Collaboratori, tutti gli Associati della Sezione Lomellina si stringono attorno alla famiglia in questo momento di immenso dolore. Seguiranno aggiornamenti su luogo e data delle esequie funebri”.