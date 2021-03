Savona, violenta minorenne disabile e fugge: è caccia all’uomo

In provincia di Savona, una minorenne disabile è stata violentata da uno sconosciuto che si è introdotto in casa sua. Adesso è caccia all’uomo

Stuprata nella sua stessa casa da uno sconosciuto che ha fatto irruzione approfittando dell’assenza della madre. L’incubo di una ragazzina disabile di Pietra Ligure, in provincia di Savona, comincia venerdì sera. La 14enne, affetta da una disabilità psichica era rimasta sola in casa: la madre si era allontanata brevemente per alcune commissioni.

Ma un uomo ancora non identificato si è introdotto nella sua abitazione, e ne ha abusato sessualmente. La ragazzina non è riuscita nemmeno a chiedere aiuto. Il malvivente poi si è dato alla fuga a bordo della sua auto. Poco dopo la madre della giovane è rientrata e trovando la figlia semi-incosciente, e ha immediatamente chiamato i soccorsi.

LEGGI ANCHE -> Polizia tampona un’auto, muore 17enne durante un inseguimento – VIDEO

Savona, violentata minorenne disabile: è caccia all’uomo

LEGGI ANCHE -> Nonna abusava della nipotina di 5 anni, orrore a Terracina

La disabile è stata portata in ospedale, dove è stata confermata la violenza subita. I carabinieri si sono messi subito sulle tracce dello stupratore. È partita quindi una caccia all’uomo per assicurare l’uomo alla giustizia. Le indagini procedono sotto il più stretto riserbo, vista la giovane età e la disabilità della vittima, che aggravano ulteriormente il reato commesso.

Gli investigatori stanno ascoltando le testimonianze di chi si trovava in zona, alla ricerca di dettagli che possano rivelarsi decisivi per identificare il malvivente. Tuttavia, da quanto si apprende, per ora è stata esclusa la possibilità che a macchiarsi della violenza sia stato un familiare.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

È stata l’edizione online del quotidiano ligure Secolo XIX a dare la notizia della violenza, poi confermata all’agenzia di stampa ANSA dal magistrato che coordina le indagini.