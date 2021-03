Savona, scontro frontale tra moto sull’Aurelia: due morti

Tragedia a Savona: in uno scontro frontale fra due moto, ci sono state due vittime e un ferito. Restano ancora da chiarire le cause dell’incidente

Ieri sera nel savonese, in un impatto violentissimo, uno scontro frontale fra due moto, due uomini hanno perso la vita. Una terza persona è rimasta gravemente ferita: è ricoverata in codice rosso all’ospedale “Santa Corona” di Pietra Ligure. Lo schianto è avvenuto sulla via Aurelia intorno alle 20, precisamente fra i comuni Andora e Laigueglia, all’altezza del faro di Capo Mele.

Ad accorrere sul posto sono stati il 118, e i Vigili del fuoco e i Carabinieri di Laigueglia e Alassio. Dalle prime ricostruzioni emerge che un maxi scooter e un due ruote di piccola cilindrata, probabilmente un motorino 50cc, si sono scontrate frontalmente.

LEGGI ANCHE ->

Scontro frontale tra moto sull’Aurelia: due morti e un ferito LEGGI ANCHE -> L’impatto è avvenuto al centro della carreggiata, in un rettilineo fra due curve, che limitano tangibilmente la visibilità di quel tratto di strada. Restano ancora da chiarire la dinamica dell’incidente e l’eventuale coinvolgimento di altri mezzi. Secondo le prime informazioni a disposizione, le due vittime sarebbero morte sul colpo.

A perdere la vita è stato Simone Gai, 50 anni di Laigueglia, in Liguria, che guidava il motorino. Gai era originario di Salice d’Ulzio ma a Laigueglia gestiva con la famiglia il lido Arcobaleno; molto sportivo, era anche maestro di sci. L’altra vittima è Andrea Forestieri, 40 anni, giardiniere di Alassio, che era a bordo del maxi scooter. L’uomo ferito è suo fratello gemello, Giuseppe Forestieri, che ora sta lottando per la sopravvivenza in ospedale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

L’incidente fra le due moto è stato talmente violento e devastante, che entrambi i due scooter sono andati distrutti nell’impatto. La Procura di Savona ha disposto gli esami tossicologici sulle salme delle due vittime.