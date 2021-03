La bella Selvaggia Roma condivide una foto in cui appare magnifica seduta sul tavolo del camerino con indosso una tuta attillata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

L’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma condivide una foto su Instagram in cui appare bellissima seduta sul bancone del camerino con la tuta. Era pronta per le provare il balletto che poi ha fatto in diretta ieri sera insieme ad altre tre ex concorrenti, per Tommaso Zorzi che tra l’altro si è rivelato il vincitore di questa edizione.

Selvaggia Roma all’ultima puntata del GF Vip è nostalgica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

L’influencer nelle stories ha mostrato tutta la sua felicità per la vincita di Zorzi, condividendo una loro foto insieme e scrivendo “Vittoria per te”. Poi ha scritto “Questo Grande Fratello è stato davvero lungo. Mi mancheranno tutto lo staff del Grande Fratello oggi sarà l’ultimo giorno. Grazie a tutti per tutti noi. Io vi porto nel cuore”. Poi la bella Roma si fa vedere nel camerino mentre i truccatori e parrucchieri la preparano alla grande serata. Arriva anche Giacomo Urtis nel suo camerino che la inquadra dalla testa ai piedi con il suo abito composto da un corpetto luccicante e una gonna con due spacchi lunghi da entrambe le gambe e sopra scritto “Adoro potente”.

La Roma poi racconta della sua nostalgia e la tristezza per la fine del programma che porterà sempre nel cuore. Ringrazia tutto lo staff che li ha accompagnati i questi lunghi 6 mesi. La Roma ha aperto lo show insieme alla contessa De Blank, Andrea Zenga e Fulvio Abbate vestiti da antica Roma e Signorini che arriva con la macchina del tempo e la Roma dice:”Hai sbagliato epoca siamo nella Selvaggia Roma”. Il gioco di parole con il suo nome è davvero esilarante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

La puntata è stata poi ricca di grandi sorprese e infatti la Roma si è esibita nuovamente. Questa volta insieme alla Gregoraci, Brandi e Rosalinda per uno stacchetto introduttivo allo show di Zorzi. Sono state fenomenali tutte e 4 e ovviamente anche Tommaso che secondo molte previsioni ha vinto il Grande Fratello Vip, tutto meritato.