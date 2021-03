Selvaggia Roma, sexy selfie in bikini allo specchio: bellezza stratosferica – FOTO

Selvaggia Roma scatta un selfie da urlo su Instagram che manda in visibilio i follower. Bellezza travolgente: non si può spiegare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

La web influencer ed ex gieffina del Grande Fratello Vip 2020, Selvaggia Roma ha fatto “impazzire” i follower di Instagram con uno selfie da far perdere la testa tra le nuvole. Non si smentisce praticamente mai l’ex naufraga di Temptation Island, che ovunque abbia calcato il palcoscenico ha fatto sempre in modo di far parlare di se.

Schietta, simpatica e realistica negli argomenti che affronta è amatissima dai follower per la massima trasparenza attitudinale. Le discussioni all’interno della casa più spiata d’Italia con Elisabetta Canalis hanno messo alla luce tutta la sua spontaneità.

Durante questi mesi ha anche contratto il Covid-19, ma la questione non l’ha preoccupata affatto, superando alla grande il problema. La cruda infanzia condita dall’abbandono del padre di famiglia è una delusione troppo grande per poter rendere fragile una donna, diventata col passare del tempo sempre più sicura di se

LEGGI ANCHE —–> Diletta Leotta, l’allenamento è bollente…quanto si suda! – FOTO

Selvaggia Roma lascia tutti senza fiato su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

LEGGI ANCHE —–> Wanda Nara non si ferma, fuori il meglio: esplosione del lato A – FOTO

Una donna così forte e intraprendente come Selvaggia Roma è molto difficile tenerle testa per chiunque si trovi sulla sua strada. Grazie alla voglia di mettersi in mostra, frutto di un carattere estremamente estroverso ha conquistato il parterre di diverse trasmissioni di gossip, non solo in qualità di concorrente dei reality, ma anche opinionista tv.

A “braccetto” con le esperienze televisive, Selvaggia vanta anche di un ottimo appeal sui social network e in particolare su Instagram. L’esperta di gossip vanta oltre 1,1 milioni di seguaci, che non sono riusciti a rimanere indifferenti di fronte ad una bellezza stratosferica.

L’ex di Francesco Chiofalo dimostra una raffinatissima sensualità tra una foto e l’altra. Gli scatti assumono sempre contornanti “stuzzicanti” per gli appassionati, tra intimi succinti e senza veli da far girare la testa.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

Nell’occasione dell’ultimo selfie in bikini, la Roma appare devastante in tutte le forme e angolazioni. L’ex gieffina mostra davanti allo specchio l’incontenibilità di un aspetto fisico che rasenta la perfezione. E voi, invece, cosa ne pensate della sexy e affascinante Selvaggia?