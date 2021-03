Lui è tra gli artisti più seguiti della musica indie e per la prima volta debutta a Sanremo, vediamo il significato della sua canzone

Il brano che porterà sul palco di Sanremo a partire da questa sera Willie Peyote, è “Mai dire mai (la locura)”, una canzone che parla della nostra società. Abbiamo finora sentito tanti brani che parlano d’amore. E ora invece ne introduciamo uno diverso, che parla dall’approccio alla cultura nella nostra società e nel nostro paese in generale. In particolare come affrontiamo e viviamo la cultura ma anche la musica e la politica, dopo questo terribile periodo passato.

Vediamo il significato dietro al brano di Willie Peyote

Il cantante torinese aveva già anticipato che il sound del suo brano sarà diverso da quello che sono abituati a sentire i suoi fan. Inoltre sarà diverso anche dai canoni a cui si è abituati a Sanremo. Il suo brano dunque parlerà della cultura e del modo in cui viene affrontata adesso, dopo la pandemia che ha tenuto fermo il paese per un anno. Ma parlerà sopratutto della società e di come la vede lui oggi.

Vediamo allora il testo della sua canzone: Questa è l’Italia del futuro, un paese di musichette mentre fuori c’è la morte. Ora che sanno che questo è il trend tutti sti rapper c’hanno la band. Anche quando parlano l’autotune, tutti in costume come gli x-me. Gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020. Nuovi punk vecchi adolescenti, tinfo i capelli e sto al passo coi tempi. C’è il coatto che parla alla pancia ma l’intellettuale è più snob. In base al tuo pubblico scegliti un bel personaggio, l’Italia è una grande sit-com. Sta roba che cinque anni fa era già vecchia ora sembra avanguardia e la chiamano it-pop. Le major ti fanno un contratto se azzecchi il balletto e fai boom su Tik-Tok.

Siamo giovani affamati, siamo schiavi dell’hype. Non si vendono più i dischi tanto c’è Spotify. Riapriamo gli stadi ma non teatri nè live. Magari faccio due paleggi, mai dire mai. Siamo giovani affermati, siamo schiavi dell’hype. Non ti servono i programmi se il consenso ce l’hai. Riapriamo gli stai ma non teatri nè live. Magari faccio due palleggi, mai dire mai. Mai dire mai, mai dire mai. Mai dire mai mai dire mai mai dire mai. Ora che sanno che questo è il trend tutti che vendono il culo a un brand. Tutti sti bomber non fanno goal ma tanto ora conta se fanno il cash. Pompano il trash in nome del LOL e poi vi stupite degli Exit poll? Vince la merda se a forza di ridere riesce a sembrare credibile.

Cosa ci vuole a decidere tutta sta roba c’ha rotto i coglioni?. Questi piazzisti, impostori e cialtroni a me fanno schifo sti cazzi i milioni le brutte intenzioni, che succede? Mi sono sbagliato. Non ho capto in che modo twerkare vuol dire lottare contro il patriarcato. Siamo giovani affamati, siamo schiavi dell’hype. non si vendono più dischi tanto c’è Spotify. Riapriamo gli stadi ma non teatri nè live. Magari faccio due palleggi, mai dire mai. Non so se mi piego non so se mi spezzo.

Mai dire mai non so se mi spiego, dipende dal prezzo. Mai dire mai lo chiami futuro ma è solo progresso. Mai dire mai sembra il medioevo più smart e più fashion. Mai dire mai se è vero che il fine giustifica il mezzo. Mai dire mai non dico il buongusto ma almeno il buonsenso. Mai dire mai ho visto di meglio, ho fatto di peggio. Mai dire mai ecco tu di un’altra palla se riesco palleggio.