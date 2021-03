Soleil Stasi con un poker di FOTO al tramonto vince tutto…divina!

Soleil Stasi, grazie ad un poker di foto pubblicate sui social, riesce a far saltare il banco dove la posta in palio è il cuore dei fan

Soleil Stasi ad ogni foto pubblicata su Instagram dimostra di essere molto di più che una semplice mortale. I suoi tantissimi follower sono letteralmente impazziti inondandola di cuoricini e commenti innamorati dopo aver visto i suoi ultimi scatti. La modella ha infatti condiviso ben 4 immagini riprese al tramonto su una scaletta forse di uno yacht. Il mini bikini dorato che la copre è ancora bagnato e agli occhi dei fan non è un particolare passato certamente inosservato. I capelli umidi che le incorniciano il volto rendono la sua espressione languida ancora più sensuale. In queste foto Soleil sembra volersi concedere completamente alla natura che la circonda e soprattutto all’obiettivo che la ritrae. Fisico perfetto e muscoli tonici completano l’immagine di una donna capace di entrare nelle fantasie più nascoste e restarci per tantissimo tempo.

Soleil Stasi contro Tommaso Zorzi

Il “Grande fratello vip” è da poco terminato con la vittoria di Tommaso Zorzi e già sono in tanti a chiedersi se a breve potrà esserci un confronto fra l’influencer e due sue “colleghe”. Nei giorni scorsi infatti Zorzi era stato duramente attaccato sui social da Taylor Mega e Soleil Stasi dopo le sue dichiarazioni inopportune sull’altra reclusa vip Dayane Mello. A far scatenare la coppia di modelle alcuni commenti rilasciati da Zorzi nei riguardi della bisessualità della brasiliana.

Mentre Taylor Mega, dopo la prima reazione a caldo, ha provveduto a rettificare il suo pensiero con toni molto più accomodanti nei riguardi di Tommaso, Soleil ha continuato ad andare dritta come un treno. Su Twitter la modella è infatti arrivata a definirsi “sconvolta per la violenza psicologica e la cattiveria che Dayane ha dovuto subire dopo un lutto“.