Una bambina di 9 anni è morta nel corso di un esorcismo dopo essere stata picchiata da una sorta di “guaritrice” presso cui la madre l’aveva portata.

Picchiata e uccisa durante un esorcismo. Questo il tragico destino di una bambina di soli 9 anni, assassinata durante lo scorso weekend a Delgoda, città nello Sri Lanka. Secondo gli inquirenti, la piccola sarebbe stata portata dalla propria madre da una sorta di guaritrice, perché convinta che la figlia fosse posseduta da un “demone“. Durante il rituale, la donna avrebbe cosparso la bimba con un olio e successivamente avrebbe iniziato a colpirla con un bastone facendole perdere i sensi. A quel punto, la vittima è stata trasportata in ospedale, dove purtroppo è deceduta per le gravi lesioni riportate. La guaritrice e la madre della bambina sono state arrestate.

Sri Lanka, esorcismo per cacciare il “demone”: bambina di 9 anni picchiata a morte

Una bambina di soli 9 anni è morta durante lo scorso weekend a Delgoda, città a circa 40 chilometri da Colombo, capitale dello Sri Lanka. La vittima, secondo quanto avrebbero ricostruito gli investigatori, come riporta la stampa locale e la redazione della Bbc, sarebbe stata portata da una sorta di “demone” nota in città per i rituali che aveva già svolto in passato. La donna, difatti, credeva che la figlia fosse posseduta da un “demone” e necessitava di un esorcismo. Durante il rituale, la guaritrice ha versato dell’olio sulla fronte della bambina e successivamente l’ha percossa con un bastone.

Dopo le percosse, la piccola ha perso conoscenza e si è accasciata al suolo. Sentendo le sue grida, alcuni vicini hanno chiamato i soccorsi che sono arrivati sul posto ed hanno trasportato la bimba in ospedale. Purtroppo, i medici non hanno potuto far nulla per salvarle la vita ed il suo cuore ha smesso di battere poco dopo per le ferite riportate.

Intervenuta anche la polizia che ha arrestato la “guaritrice” e la madre della vittima ed ora sta indagando sulla terribile tragedia. Le due donne, riferisce la Bbc, sono apparse in tribunale ieri mattina.

Quanto accaduto non sarebbe un episodio isolato nel paese dell’Asia meridionale. Secondo la polizia anche in passato sono stati effettuati degli esorcismi che avrebbero provocato gravi lesioni, a volte mortali, alle vittime.