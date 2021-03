Tommaso Zorzi, il tweet della sorella scatena le polemiche: i fan di Dayane in subbuglio

Il vincitore del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi ha scatenato l'”aggressione” mediatica della sorella ai danni di Dayane Mello

Ieri sera si è conclusa l’avventura del Grande Fratello Vip 5 con la vittoria finale di Tommaso Zorzi, che ha scalzato sorprendentemente la concorrenza. Dopo che Alfonso Signorini ha proclamato il nome del trionfatore, in studio si è alzato un “polverone” di emozioni e commozioni.

Tommaso è tornato a riabbracciare uno dei concorrenti del reality, Francesco Oppini, a cui poi sono susseguiti i segni d’affetto della madre e della sorella. Nonostante i festeggiamenti in studio con il conduttore, gli opinionisti e gli ormai ex concorrenti, non è tutto oro quel che luccica nel dietro le quinte del post reality.

La vittoria di Zorzi in realtà ha generato diverse polemiche. La prima porta la firma del secondo classificato, Pierpaolo Petrelli. Poi a seguire quella dei fan che si aspettavano la bellissima e semplicissima Dayane Mello, come vincitrice del GF 2020

Tommaso Zorzi, il contenuto inappropriato del tweet di Gaia

Nonostante fosse il grande favorito a portare a casa il primo premio del Grande Fratello Vip 5, la vittoria di Tommaso Zorzi al reality ha suscitato un polverone di polemiche. L’influencer milanese ha sconfitto in successione, Andrea Zelletta, Stefania Orlando e poi Pierpaolo Petrelli, assestandosi con i voti, sopra il 67% per ogni confronto.

Insomma proprio come ci si aspettava alla vigilia dell’ultima puntata, il Zorzi milanese non ha tradito i favori del pronostico e ha messo in cascina il montepremi di 100 mila euro.

L’abbraccio con la madre e la sorella Gaia è la copertina di un momento di estasy e felicità immensa per lui, che ha trascorso la notte più bella della sua vita. L’entusiasmo a casa Zorzi però si è indirettamente “macchiato” di critiche sui social, dopo il commento enigmatico su Twitter di Gaia: “Agree o disagree”, con tanto di foto-abbraccio tra Tommaso e Dayane Mello, all’interno della casa.

Per i fan della modella brasiliana, che aveva il massimo appoggio del pubblico, per il confronto finale a quattro, si è trattato quasi di un affronto che ha alimentato, nella notte, altre polemiche