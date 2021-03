Tragedia nel mondo della musica, è morto il grande DJ

Un grave lutto ha colpito stamane il mondo della musica. Addio ad un grande DJ del nostro Paese, aveva solo 59 anni

Un grave lutto ha colpito stamane il mondo della musica italiana. È morto uno dei più grandi DJ del nostro Paese e d’Europa, Claudio Coccoluto.

Aveva solo 59 anni e negli ultimi 40 anni aveva scondito con la sua musica le discoteche di mezza Europa. In consolle è stato un protagonista assoluto facendosi apprezzare fin da giovanissimo e diventando piano piano uno dei nomi più affermati del settore.

Coccoluto era originario di Gaeta, in provincia di Latina, ma è venuto a mancare nella sua casa di Cassino, questa mattina all’alba, intorno alle 4.30 circondato dall’affetto dei suoi cari, la moglie Paola e i figli Gianmaria e Gaia.

L’artista, originario di Gaeta, in provincia di Latina, aveva iniziato a fare il Dj a 13 anni, per hobby, nel negozio di elettrodomestici del padre sulle note di Maga Maghella di Raffaella Carrà.

Tra i primi a volergli rendere omaggio il socio Giancarlo Battafarano, in arte Giancarlino (insieme avevano fondato il Goa, 25 anni di storia a Roma, unico club in Italia a finire nelle classifiche dei migliori al mondo): “Se ne va il maestro più grande e l’amico di sempre. Ha dato cultura alla musica nei club come dj e artista fuori dal coro. Sempre pronto a metterci la faccia con i media sia per gli aspetti gioiosi sia per i problemi del nostro settore. Con lui se ne va una parte di me”.