Uomini e donne, puntata in arrivo: scontro fa tremare lo studio

Puntata carica di emozioni in arrivo a Uomini e Donne. Al centro della scena il trono over. Uno scontro fa tremare lo studio.

Qualcuno uscirà dallo studio di Uomini e Donne. Questo e molto altro succederà nella puntata carica di emozioni in arrivo oggi pomeriggio. Protagonista dell’attesissimo appuntamento sarà il trono over. Ma questo volta al centro della scena non sarà Gemma.

In primis i riflettori saranno puntati su Giancarlo e Alessandra. La scorsa settimana tra i due era avvenuto il confronto. Lui aveva rifiutato la richiesta di Alessandra di avere l’esclusiva terminando così il loro rapporto. Ma nella puntata in onda oggi la coppia farà dietro front. Con i cambi delle zone i due posso spostarsi tra comuni tornando così a frequentarsi. Probabilmente la coppia lascerà ben presto il programma.

Numerosi i commenti negativi su questa scelta. Non mancano le accuse che sia una strategia da parte della redazione per far uscire di scena Giancarlo. La sua figura infatti ha creato numerose polemiche rivolte al programma della De Filippi.

Ma nello studio di Uomini e Donne non ci saranno solo riappacificazioni. Roberto e Patrizia si scontreranno in quanto, come vendetta, entrambi aveva scambiato i loro numeri con Alessandra e Giancarlo. Roberto ha tenuto nascosto il fatto facendo sì che Patrizia sia andata su tutte le furie. Il suo intento è quello di chiudere la loro storia. Lui tenta ogni mossa per convincerla a rimanere insieme.

Armando, pesante scontro: esce di scena

Dalla scala dello studio della Filippi scenderanno poi alcune new entry. Si tratta di una signora legata a Biagio e una ragazza per Armando. E’ proprio in questo momento che scoppia la polemica tra quest’ultimo e Gianni. E non solo. Il concorrente litiga anche anche con la nuova tronista Samantha. La ragazza, su domanda di Maria in merito a cosa ne pensa del concorrente, dà una risposta negativa.

Armando attacca duramente la tronista difesa da Gianni. Scoppia un discussione.

Ma la scontro più pesante avviene quando Riccardo apprezza la nuova entrata per Armando. Quest’ultimo si innervosisce ulteriormente tanto da lasciare lo studio. Prima però si lascia scappare alcuni commenti sul pugliese legati alla sfera intima e alle sue prestazioni.

Riccardo si arrabbia a tal punto da voler raggiungere Armando dietro lo studio. Maria interviene ma il concorrente esce lo stesso. Intanto la new entry rimane non più solo per Armando.