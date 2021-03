Valentina Vignali, gonna corta e Roma sullo sfondo: che spettacolo FOTO

Valentina Vignali, gonna corta e Roma sullo sfondo: che spettacolo! L’influencer ha fatto impazzire i suoi fans con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Valentina Vignali è una delle influencer più amate del mondo di Instagram. Ha esordito tanti anni fa nel mondo dello sport che da sempre è stata la sua passione, in particolar modo il basket dove lei ha fatto carriera. Anche nel mondo dello spettacolo non scherza: su Instagram è seguita da milioni di persone e con la sua vecchia storia con Stefano Laudoni conquistò il mondo dei social, fino a che la loro storia non è terminata dopo quattro anni intensi insieme.

Valentina Vignali incanta tutti con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Valentina ha partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip, dove ha potuto raccontare la sua storia e superare soprattutto questa brutta storia con Laudoni che l’ha fatta soffrire molto. Quando entrò nella casa aveva da pochi mesi cominciato una storia con Lorenzo, quello che è il suo attuale fidanzato e che ha saputo aspettarla con pazienza e amarla come merita. Durante questi anni insieme hanno conquistato i social, tantissime ragazze sognano di vivere un amore come loro e le loro foto sono super cliccate e apprezzate dai suoi numerosi followers.

Su Instagram Valentina è seguita da milioni di persone che ogni giorno le lasciano tantissimi commenti di apprezzamento ad ogni post.