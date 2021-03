9 anni fa morì Lucio Dalla. Aneddoto svelato da Verdone: lo fece arrabbiare

Tra i messaggi in memoria di Lucio Dalla, mancato il 1 marzo 2012, spicca quello di Carlo Verdone. L’attore ha ricordato un episodio particolare che ha legato i due.

Con l’inizio di marzo si è commemorato Lucio Dalla. Il famoso cantante italiano morì il 1 marzo del 2012, lasciando un vuoto nel mondo della musica. Sui social tantissimi i messaggi in suo ricordo in questi giorni. Tra le dediche da parte di fan, amici e colleghi, spicca quella di Carlo Verdone. Quest’ultimo di recente aveva svelato un aneddoto passato che lo aveva visto protagonista al fianco del cantante.

Nell’ambito dell’evento di gala di Fabula, tenutosi la scorsa estate, Verdone ha raccontato come avesse fatto perdere le staffe a Dalla.

I due avevano collaborato insieme dando vita alla colonna sonora del film “Borotalco”. Si tratta di una pellicola diretta da Verdone e prodotta nel 1982. I brani erano creati da Dalla e gli Stadio. Carlo ha raccontato come il cantante fosse rimasto colpito dal suo lavoro e pertanto lo avesse contattato proponendogli alcune canzoni realizzate con i musicisti.

Lucio Dalla, la sfuriata contro Verdone. Poi le scuse

Unico requisito posto da Dalla a Verdone, per cedere i brani per il film Borotalco, che la pellicola fosse di qualità. Terminato il film Dalla avanzò la richiesta di poter vederla prima dell’uscita per valutare se non comparire o mettere il suo nome in piccolo nel timore che non si trattasse di un capolavoro.

“Il produttore prima di farglielo vedere pubblicò i cartelloni del film, facendo stampare a caratteri cubitali il nome del cantautore. Mi ricordo ancora la sfuriata che mi fece al telefono Dalla quando vide i cartelloni. Mi disse che avrebbe visto il film e che se non gli fosse piaciuto, mi avrebbe fatto causa.”, il racconto di Verdone.

L’episodio si è concluso tuttavia a lieto fine. Il giorno dopo la prima del film, Dalla contattò il produttore romano porgendoli le sue scuse e ringraziandolo per averlo reso partecipe di un film di quel calibro.