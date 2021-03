C’è grande attesa per il secondo quadro che questa sera Achille Lauro porterà sul palco dell’Ariston, pronto come sempre a stupire tutti.

Lauro dopo le sue partecipazioni al Festival di Sanremo come concorrente, che l’hanno consacrato come artista, quest’anno è stato fortemente voluto dal direttore artistico perché possa regalare al pubblico le sue performance scenografiche e pregne di significato.

Ogni volta che si esibisce accalappia l’attenzione di tutti, così come aveva fatto l’anno scorso (in gara con Me ne frego) presentandosi in una veste diversa per ognuna delle serate.

Nel debutto di questa 71° edizione del Festival si è esibito svelando la prima delle cinque lettere del gioco dell’impiccato che sta pubblicando sui social subito dopo ogni sua performance, ossia la L.

La parola in questione potrebbe essere proprio Lauro, dunque in queste cinque serate potrebbe interpretare più versioni di se stesso svelando le parti più nascoste della personalità di un’artista poliedrico e assolutamente sorprendente.

Il quadro di Lauro della seconda serata

Durante la seconda serata Achille torna sul palco dell’Ariston coinvolgendo l’attore Claudio Santamaria e la giornalista Francesca Barra già protagonisti del suo ultimo successo Bam Bam Twist.

