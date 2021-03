Un aereo di linea è precipitato ieri sera poco dopo il decollo, provocando la morte di dieci persone, tra cui i due piloti del velivolo.

Gravissimo incidente aereo nella tarda serata di ieri in Sud Sudan, dove un aereo commerciale si è schiantato in fase di decollo. Il bilancio è tragico: dieci vittime, tra cui i due piloti del velivolo. A darne notizia è stato il governatore dello stato di Jonglei, Denay Jock Chagor. Sono ancora in corso gli accertamenti delle autorità, ma al momento non si hanno dettagli sulle cause che hanno provocato l’incidente e su quanti passeggeri vi fossero a bordo dell’aereo.

Dieci morti, questo il bilancio provvisorio di un incidente aereo consumatori nella serata di ieri, martedì 2 marzo (le 17:00 ore locali), a Pieri, città dello Stato di Jonglei, in Sud Sudan. Stando a quanto riporta la redazione dell’agenzia di stampa turca Anadolu Agency, il volo HK-4274 della South Supreme Airlines, decollato da Pieri e diretto alla capitale Juba, si sarebbe schiantato poco dopo il decollo. A perdere la vita otto passeggeri ed i due piloti del velivolo. A confermarlo il governatore dello stato, Denay Jock Chagor che ha poi espresso il proprio cordoglio per le famiglie e gli amici delle vittime, colpite da questa tragedia. “È stato molto scioccante – ha aggiunto Chagor– ricevere la notizia dell’incidente aereo verificatosi ieri a Pieri“.

Al momento non si è a conoscenza di quanti passeggeri vi fossero a bordo dell’aereo e non si hanno dettagli sulle cause dell’incidente, circostanza su cui stanno lavorando le autorità dello stato africano. In merito, ai microfoni dell’agenzia Anadolu, Kur Kuol, direttore dell’aeroporto internazionale di Juba, ha spiegato che il volo della South Supreme Airlines si sarebbe schiantato poco dopo il decollo in una zona senza copertura di rete. Per questa ragione è stato difficile confermare in un primo momento il numero di vittime.

Stando a quanto riferisce la Anadolu Agency, quello verificatosi ieri è il secondo incidente che coinvolge un velivolo della South Supreme Airlines in pochi anni. Nel 2017, un aereo della compagnia sudanese prese fuoco durante il volo costringendo il pilota ad un atterraggio d’emergenza. Per fortuna in quell’occasione non si registrarono vittime.