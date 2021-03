Alessia Marcuzzi paseggia con jeans e top corto, che spettacolo-FOTO

La bella Marcuzzi condivide una serie di foto che la ritraggono a passeggio con indosso jeans e top bianco, bellissima

La conduttrice Alessia Marcuzzi è magnifica con jeans e top bianco in giro per le strade, indossa anche i tacchi. Il suo stile è molto da strada e comodo, ma assolutamente di tendenza. La Marcuzzi condivide poi una foto mentre passeggia con il suo dolce barboncino al parco, sono bellissimi.

Alessia Marcuzzi e il ricordo a Sanremo

La Marcuzzi in occasione della prima serata di Sanremo andata in onda ieri sera. Ha condiviso nelle stories una sua foto quando ha partecipato anche lei ed è scesa dallle famose scale dell’Ariston. Appare con un abito rosso e uno spacco profondissimo dove si vede lo stacco di coscia che lascia senza fiato. Sempre in occasione dell’inizio del Festival, ieri la Marcuzzi ha condiviso una frase che dice:”Io non canto sotto la doccia. Io mi esibisco”. E nella didascalia ha poi scritto:”Buon Sanremo a tutti”. Certo un Sanremo diverso dagli altri, vedere il teatro vuoto fa un certo effetto. Fiorello ieri ci ha scherzato passando e saltellando in mezzo alle poltrone rosse.

Ma la realtà è che senza le persone che ridono e applaudono è un’altra cosa. In ogni caso tutti sembrano essere comunque entusiasti che alla fine il Festival si è fatto. Per un momento hanno temuto tutti che non si facesse a causa della pandemia e delle molte critiche ricevute, poichè i teatri sono ancora chiusi. L’Ariston è infatti il primo teatro ad aver riaperto dopo un anno di fermo. Ma di questo Sanremo ne avevamo bisogno, per ripartire o per riprendere da dove ci siamo interrotti l’anno scorso. Sperando che questo nuovo Sanremo porti bene e magari torneremo alla normalità prima di quanto immaginiamo.

Per il momento come la Marcuzzi ci godiamo queste 5 serate di musica e spettacolo formidabili. Il 15 marzo comincerà invece l’Isola dei famosi, condotto da anni dalla Marcuzzi. Tuttavia quest’anno a prendere il suo posto c’è Ilary Blasi, d’altronde la Marcuzzi è impegnata con le Iene. A quanto pare le due conduttrici si sono scambiate i posti.