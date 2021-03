Amelia Fiore non smette di stupire su Instagram: la sexy influencer ha condiviso l’ennesimo scatto in costume con lato A in mostra.

Amelia Fiore è una delle influencer più in voga del momento: il suo account Instagram vanta ben 697mila followers. Fisico mozzafiato, bellezza straordinaria, curve paradisiache e sensualità fuori dal comune: descriverla diventa via via una missione sempre più complicata. La splendida donna ama tantissimo l’estate e non fa niente per nasconderlo: i suoi innumerevoli scatti in costume fanno ogni giorno il giro del web.

Amelia, anche oggi, ha condiviso uno scatto pazzesco: il suo incredibile costume mette in risalto il suo meraviglioso corpo. Il suo lato A non passa di certo inosservato e manda in orbita i seguaci.

Amelia Fiore meravigliosa: il costume non contiene il décolleté

Amelia, poco fa, ha letteralmente fatto impazzire tutti postando l’ennesimo scatto in costume. Il suo lato A da capogiro è in primissimo piano e lascia di stucco gli innumerevoli followers. Il suo seno esplosivo non passa mai inosservato e conquista la scena. La sua posa sexy fa girare la testa a tutti.

“Stanno finendo giuro”, ha scritto nella didascalia scherzando in merito al fatto della continua condivisione di fotografie in bikini e in costume. Il post ha già raccolto più di 7mila cuoricini e numerosi commenti.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, qualche giorno fa, ha mandato in tilt i social network pubblicando uno scatto in cui indossava un completo intimo pazzesco con fondoschiena illegale in primo piano.