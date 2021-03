Amelia Fiore, lo scatto in intimo stuzzica i fan: che lato B da urlo! – FOTO

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Amelia Fiore pubblica uno scatto in intimo che lascia senza parole molti utenti. Date un’occhiata a questa foto davvero ad alto tasso di sensualità!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amelia Fiore (@ameliaeffei)



Amelia Fiore ha pubblicato un nuovo scatto che stuzzica le fantasie dei suoi tanti ammiratori e fan. Una foto con un completino intimo bianco, con tanto di trasparenze.

Lato B in mostra, che non può passare di certo inosservato. “È morbidissimo e ha una vestibilità comoda. Per me è promosso”, questa la didascalia al post ad alto tasso di sensualità.

Sguardo davvero ammaliante e sexy, da rimanere senza parole.

Chi è Amelia Fiore, perché è diventata famosa e il boom di consensi su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amelia Fiore (@ameliaeffei)

In molti la ricorderanno sicuramente per la sua esperienza a Uomini e Donne. Qualche anno fa, infatti, ha partecipato al programma di Canale 5. All’epoca decise di corteggiare il tronista Marco Filippi. Un percorso che è durato poche settimane. Successivamente, quando si sono spenti i riflettori, Amelia si è dedicata ai social ed è diventata un’influencer di grande successo.

Va più di 500 mila follower su Instagram ed è considerata sicuramente una delle più importanti influencer del web. L’ex corteggiatrice, poi, non perde mai occasione per pubblicare i suoi scatti particolarmente provocanti, molto apprezzati dai fan: “Bellissima, Sei spettacolare complimenti, Wauuuuuuuuuuuuu sei meravigliosa e bellissima complimenti sei splendida e stupenda e molto bella bella 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍, Stai benissimo❤️, Stupenda 😍, Bellissimo questo completino amelia molto elegante devo dire ti dona tantissimo😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️, Bella da impazzire, Bellissima stai perfetta, X me sei tu promossa complimenti, Promuovo te ❤️ ❤️ ❤️. Ti sta bene tutto 😜😂”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amelia Fiore (@ameliaeffei)

Insomma un vero e proprio boom di like e di commenti per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, a quanto pare, non lascia indifferenti molti uomini italiani. Non ci resta che attendere per scoprire quali saranno i prossimi scatti pubblicati dalla bella influencer a cui non dispiace mettere in mostra le sue curve generose e particolarmente prorompenti.