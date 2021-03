Anna Falchi, la confessione a poche ore dal Festival: “Scusate”

Cosa ha rivelato Anna Falchi poco prima dell’inizio del Festival di Sanremo? Ospite a La vita in diretta, la confessione fa il giro del web

Ieri 2 marzo 2021 si è aperta la settantunesima edizione del Festival di Sanremo, condotta anche quest’anno da Amadeus e il suo collega e amico Rosario Fiorello. La coppia ha rotto il ghiaccio con una performance esilarante. Un contesto del genere senza pubblico sembra una cosa surreale, ma i due esperti sono riusciti allo stesso modo a far emergere lo spirito del concorso e tutto sembra andato nel verso giusto. A qualche ora dal Festival però, Anna Falchi invitata a La vita in diretta da Alberto Matano ha fatto una confessione riguardante gli ospiti che ha spiazzato tutti.

Anna Falchi: qual è la sua confessione?

Alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo, saranno ospiti fissi il calciatore Zlatan Ibrahimovic e il cantante Achille Lauro. A tal proposito l’attrice romana non ha resistito e nel pomeriggio ha confessato a Matano la sua preferenza: “Non me ne voglia Achille Lauro, ma noi donne aspettiamo Ibrahimovic, scusate”. Anna Falchi ancora prima di vedere le performance dei due uomini ha scelto il migliore per i suoi gusti. Ma come l’anno scorso, se non di più, Lauro ha lasciato il segno con il suo look fuori dagli schemi.

La star è una garanzia e una rivelazione che ogni volta stupisce il pubblico esterrefatto da così tanta bellezza. Achille Lauro è un artista a tutto tondo e, dopo la prima serata, con molte probabilità Anna Falchi dovrà ricredersi e cambiare la sua opinione.