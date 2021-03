Anna Tatangelo sempre più esagerata sui social network: la cantante ha condiviso uno scatto da paura su Instagram.

Anna Tatangelo è una cantante italiana molto famosa: la nativa di Sora iniziò a conquistare la popolarità nel 2002 vincendo la sezione giovani del Festival di Sanremo. La 34enne, lo scorso anno, si è lasciata con il suo compagno di vita Gigi D’Alessio: i due hanno avuto una relazione lunga più di 15 anni. La Tatangelo, dalla primavera del 2020, ha iniziato a postare scatti sempre più bollenti sui social.

Anna è seguitissima in particolare su Instagram: il suo account vanta 1,7 milioni di followers. La cantante è in uno stato di forma fenomenale e il suo fisico è sempre più spettacolare. La classe 1987 ama condividere fotografie in cui mette in mostra le sue curve da sogno. Gli ultimi filmati apparsi oggi tra le sue stories IG sono da infarto: l’inquadratura dall’alto mette in risalto il suo incredibile décolleté.

Anna Tatangelo, la foto dall’alto è strepitosa: décolleté indimenticabile

Anna, poco fa, ha condiviso delle stories su Instagram da capogiro. La cantante si sta allenando con dedizione e indossa un outfit memorabile. Il top è decisamente troppo stretto e fa una grande fatica nel contenere il suo panoramico décolleté. Il suo lato A esplosivo conquista letteralmente la scena e nella mente dei fan diventa indimenticabile.

Anna ha postato diversi video, tutti continui. “Ragazzi, oggi ho scelto un allenamento per rilassare corpo e mente. Oggi ho una sessione da 60 minuti, che è un pochino più di tempo, ma esistono anche lezioni da 30 minuti”, ha esclamato la nativa di Sora sponsorizzando anche un account che vanta diversi video-allenamenti.

La Tatangelo, qualche settimana fa, mandò in visibilio i followers pubblicando una fotografia in cui non indossava né magliette né reggiseno: lo scatto di spalle, con una piccola porzione del suo davanzale decisamente in vista, fece impazzire tutti.