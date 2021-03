Antonella Clerici ricorda “i suoi Sanremo”: tutti i look da favola – FOTO

La conduttrice Antonella Clerici, in concomitanza con il Festival, ha ricordato i suoi look più belli sul palco dell’Ariston: favolosa

La conduttrice Antonella Clerici non è mancata nel commentare la prima serata del Festival di Sanremo. Durante la puntata di “È sempre mezzogiorno” si è prodigata a proclamare i suoi complimenti al direttore artistico Amadeus, specificando che non era semplice riuscire ad intrattenere con la platea vuota.

Ha così condiviso i propri apprezzamenti sulla capacità di ironizzare sulla straordinaria situazione, grazie anche all’inconfondibile aiuto di Fiorello. Un parere senz’altro di natura rilevante da parte sua, che conosce bene quel palco.

Antonella Clerici a Sanremo, i suoi look più belli

L’amatissima conduttrice Antonella Clerici, in concomitanza con il Festival di Sanremo, ha condiviso con i suoi fan su Instagram tutti i look più belli indossati all’Ariston, un palco calcato per ben tre volte. La prima nel 2005 affiancando Paolo Bonolis, la seconda nel 2010 come presentatrice principale per un record di ascolti, l’ultima avvenuta nella scorsa edizione, selezionata come co-conduttrice da Amadeus.

Il primo scatto propone uno dei look che più hanno riscontrato clamore nella storia del Festival, amato quanto criticato. Il famoso abito a meringa, con corpino tempestato di brillanti e l’ampia gonna di tulle in diverse tonalità di rosa, per un effetto favola assicurato.

Il secondo, decisamente particolare, è un abito da can can caratterizzato dai colori della bandiera italiana. Il terzo è il più rock, composto dai pantaloni di pelle aderenti, abbinati ai guanti borchiati, e il top in total black. Il quarto è un abito a sirena regale, in tonalità blu seta, impreziosito ancora una volta da brillanti.

Segue una proposta decisamente sexy in rosso scintillante dotato di scollatura strategica. Sempre luccicante, il vestito nero con scollo Bardot di paillettes è l’abito da sera per eccellenza. Non poteva mancare l’argento a una fan del luccichio, seguito da un abito blu acceso e sfrangiato, dotato di brillantini.

Il laminato si presenta ancora nell’ultimo look ricordato dalla conduttrice, in uno degli abiti più alternativi che abbia indossato. Questa volta corto, luminoso, in tonalità argento al centro, che si fa sempre più blu ai lati, con la particolarità dell’effetto squama.