Ascolti tv 2 marzo: superate le aspettative degli italiani

Cosa avete guardato ieri sera in televisione? Scopriamo insieme quali sono i dati degli ascolti tv del 2 marzo, il Festival supera tutti

Ieri sera è andata in onda la prima puntata del Festival di Sanremo, la settantunesima edizione condotta da Amadeus e Fiorello che per la secondo volta sono saliti sul palco dell’Ariston ma senza pubblico e con le norme anti-covid. Quanti italiani hanno seguito il programma? E quanti hanno guardato altro? Scopriamo insieme quali sono i dati riguardo agli ascolti tv del 2 marzo.

Senza ombra di dubbio il Festival di Sanremo ha conquistato il primo posto sul podio degli ascolti tv aggiudicandosi il 46, 35% di share con 11.176.000 spettatori; in seconda posizione su Canale5, La vita è una cosa meravigliosa ha tenuto incollati allo schermo 1.568.000 spettatori, per uno share complessivo del 6.47%. Mentre Italia1ha trasmesso Le Iene presentano: un anno di Covid, che ha intrattenuto 977.000 telespettatori, pari ad uno share del 5.22%. A seguire su Rai 2 Il tuo ex non muore mai ha conquistato 731.000 spettatori, share 2.75%. Il dato Auditel per Rai3 con #cartabianca è di 723.000 spettatori, equivalente al 3.03% di share. Sempre più fuori dal coro su Rete4 ha raccolto 835.000 telespettatori, arrivando a totalizzare un dato share del 4.1%. La7 con DiMartedì ha conquistato 895.000 spettatori, share del 3.65%; TV8 con Il mistero di Ragnarok, 233.000 spettatori, share 0.87%; Nove con Caos, 322.000 spettatori, share 1.29%.

Questa sera andrà in onda su Rai 1 la seconda puntata di Sanremo 2021 che sarà ricca di sorprese, su Canale 5 ci sarà un nuovo episodio di Daydreamer Le ali del sogno.