Diodato, il momento della stonatura diventa virale – VIDEO

La prima serata del Festival di Sanremo 2021 ha ospitato il vincitore della scorsa edizione del 2020: Diodato. La sua esibizione però ha visto qualcosa andare storto, e immediatamente il video diventa virale.

Vincitore della settantesima edizione di Sanremo nel 2020, Diodato è stato il primo ospite della serata d’apertura del Festival di quest’anno.

La canzone che l’ha portato sul podio, “Fai rumore” è stata la colonna sonora del lockdown del nostro Paese, cantata dai balconi per rompere il silenzio che invadeva le strade delle città.

Arrivato sul palco dell’Ariston, ieri è stato accolto da Amadeus e Fiorello con una foto ricordo della sua proclamazione dello scorso anno. I tre hanno riproposto lo stesso scatto e poi Diodato ha riempito il teatro con la sua voce ricordando il successo di dodici mesi fa.

Qualcosa, però, all’improvviso è andato storto. Il “Fai rumore” di Diodato ha letteralmente fatto rumore: si è sentita una stonatura in modo molto distinto. Probabilmente dovuta all’emozione.

Ma, conoscendo il pubblico dei social, non poteva non aspettarsi che la riproduzione della sua gaffe diventasse virale..

Diodato: il video della stonatura è virale sui social

Leggi anche -> Fausto Leali come Diodato, sul palco di Sanremo stona – VIDEO

La settantunesima edizione del Festival riparte con la musica che l’aveva concluso l’anno precedente. Ma qualcosa non è andato secondo i piani, con Diodato.

L’errore del cantante non è stato ascoltato da un pubblico in presenza ma comunque non è sfuggito agli spettatori televisivi.

E i social sono letteralmente impazziti di commenti per “la stecca” dell’ex vincitore.

Da Tik Tok a Twitter, gli italiani non hanno voluto risparmiarlo.

Ammazza che stecca, Diodato!

Fai rumore veramente così.#Sanremo2021 — Fata Morgana (@Fata_Morgana79) March 2, 2021

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.