La De Panicis condivide su Instagram una foto in cui appare mentre si allaccia la scarpa ma il vestito è tutto aperto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Gold (@elisadepanicis)

L’influencer Elisa De Panicis indossa un abito con uno spacco profondissimo che parte dall’addome, si allaccia la scarpa alzando la gamba e si vede che non ha gli slip. Rimane quasi nuda la De Panicis. Nei comment gli utenti scrivono che è una bomba di sensualità. Un’altro commenta:”Percepisco uno stacco di coscia da panico”.

La De Panicis sempre più bollente su Instagram fa impazzire i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Gold (@elisadepanicis)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Vanessa Incontrada sguardo fisso in camera “Io ti guardo e tu?”-FOTO

La bella influencer su Instagram non ne risparmia una. I suoi scatti sono sensuali e in location da sogno. Sicuramente sa posare la De Panicis non c’è dubbio, ha molta sicurezza nel suo corpo e si vede. D’altronde il segreto per essere una brava modella è sentirsi sexy e farlo percepire anche agli altri, ma parte da se stessi. Se si è sicuri si trasmette sicurezza e di conseguenza si convince. Su Instagram e nella moda in generale bisogna osare per ottenere prodotti di rilevanza, e lei osa molto.

Tra mise supersexy e molto rock e abitini che scivolano sullo stacco di coscia, attira molta attenzione. Il suo profilo infatti è molto seguito, da ben 1 milione di persone. Continua ad apparire sulla copertina di Grazia in diversi paesi. Lavora infatti tanto all’estero in Spagna, Serbia e altri paesi. In effetti lei sembra un pò dell’est con i suoi lineamenti duri e freddi, i capelli biondi e gli occhi azzurri. Sicuramente una bellezza molto apprezzata in cui paesi. In Italia c’è più la tendenza a preferire chiaramente i canoni mediterranei.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Gold (@elisadepanicis)

Quindi more e formose con lineamenti anche più grossi. Ogni paese ha il suo canone di bellezza ovviamente. Lo stile della De Panicis è più americano, più vicino a una Paris Hilton o Kylie Jenner. Eccesso, soldi, macchine di lusso e tanto rosa e tacchi alti. Sicuramente si trova meglio in quelle zone che non in Italia dove si conserva più discrezione.