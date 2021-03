Elodie scende le scale, il vestito si apre proprio lì e si vede tutto – FOTO

Al via la seconda serata del festival di Sanremo 2021. La cantante Elodie è la madrina della serata con un abito super sexy rosso che esalta perfettamente tutte le sue forme.

Elodie Di Patrizi, conosciuta semplicemente come Elodie, sale sul palco dell’Ariston non come cantante in gara ma come madrina della serata. Il teatro Ariston è vuoto a causa dei divieti ma la sua bellezza e il suo talento bucano lo schermo e arrivano dritti nelle case degli italiani.

Super sexy Elodie con un abito rosso Versace

Elodie sale sul palco del teatro Ariston con un abito mozzafiato. L’artista romana, fidanzata del rapper Marracash, ha un fisico statuario ma mentre scende le scale un piccolo incidente sexy incanta il pubblico che rimane incollato al teleschermo.

Lo spacco è vertiginoso e mentre scende le scale le si vede perfettamente l’interno coscia.

L’episodio hot ricorda la famosa farfallina di Belen, quando la show girl argentina scese le scale dell’Ariston e le si aprì il vestito scoprendo le parti intime.