Fausto Leali, dall’espressione razzista al palco dell’Ariston

Grande ritorno come ospite sul palco dell’Ariston quello del negro bianco che regala agli spettatori del Festival la sua splendida voce e interpretazione.

Fausto Leali è certamente un veterano del Festival di Sanremo e torna in questa 71 edizione come ospite. C’è grande attesa per lui e per ascoltare uno dei brani che hanno fatto la storia non solo del Festival ma anche della musica italiana.

Fausto Leali ha partecipato per ben 13 volte, la prima volta nel lontano 1968 con Deborah in coppia con Wilson Pickett e si classificò quarto; l’anno seguente con il brano Un’ora fa in coppia con Tony Del Monaco ancora una volta quarto. Va peggio nel 1970 con Hippy insieme a Carmen Villani che si piazza solamente dodicesimo.

Nel 1972 con L’uomo e il cane non arriva in finale mentre nel 1973 con La bandiera di sole arriva ottavo. Nel 1987 con il suo successo Io amo arriva quarto, mentre nel 1988 con Mi manchi quinto.

Il suo unico trionfo al Festival c’è stato nel 1989 in coppia con Anna Oxa nel brano Ti lascerò.

Torna nel 1992 ma raggiunge la nona posizione e nel 1997 con Non ami che te la quinta.

Le sue ultime partecipazioni al Festival e il ritorno come ospite.

Nel 2002 si presenta al Festival insieme alla bella Luisa Corna con il brano Ora che ho bisogno di te e arriva anche in questa occasione quarto mentre l’anno successivo con Eri tu solo tredicesimo.

L’ultima partecipazione di Fausto Leali al Festival come concorrente arriva nel 2009 presentando Una piccola parte di te dedicata al rapporto tra genitori e figli e arriva quinto.

Questa sera torna come ospite per interpretare due dei suoi più grandi successi presentati sul palco dell’Ariston ossia Io amo e Mi manchi.

La sua performance è come sempre impeccabile, si avvicenda sul palco con Gigliola Cinquetti e Marcella Bella. E porta quell’esperienza e quella professionalità di artisti che sanno il fatto loro e non sbagliano nulla anche su un palco così prestigioso.

