La conduttrice Federica Panicucci perde la voce durante la diretta a Mattino 5 e passa la parola ad un ospite inatteso, cosa le è successo?

La conduttrice alla guida di Mattino Cinque, Federica Panicucci, nel corso degli anni si è ritrovata ad essere sempre più apprezzata dai suoi telespettatori. Fino a raggiungere una crescita di ascolti tale da portare la rete Mediaset a inserirla nella Top Ten delle presentatrici italiane più amate al momento. Nonostante la sua maniera impeccabile di presentarsi in occasione degli appuntamenti sul piccolo schermo, Federica è stata vittima nella mattinata di ieri di un improvviso abbassamento di voce. Il tutto è avvenuto durante la messa in onda della trasmissione, una situazione che sembrerebbe averla inizialmente messa in difficoltà.

Federica Panicucci passa la parola all’ospite, la tensione si alleggerisce

A causa di un disturbo alla gola la conduttrice, una volta entrata in studio e dato il benvenuto ai suoi ospiti, ha annunciato di non sentirsi particolarmente in forma a causa del suo abbassamento di voce impossibile da nascondere. A quel punto ha rivolto la sua richiesta di aiuto ad uno dei presenti.

Rivolgendosi a Raffaello Tonon con uno sguardo complice, Federica, ha chiesto scherzosamente: “Nel caso la voce non mi assistesse ci pensi tu a condurre? sei pronto?”.

Fortunatamente, al di là di un lieve disagio avvertito da tutti non comprendendo la gravità della situazione, Federica ha fatto tesoro della sua scorta di grinta ed è infine riuscita ad affrontare anche il problema alle corde vocali e a portare a termine la puntata. L’altro ospite della mattinata, Valerio Merola, ha poi aggiunto premurosamente: “Non ti preoccupare, sei bellissima anche con il raschietto alla gola“.