Federica Panicucci, splendida a fiori: il fisico è vietato ai deboli di cuore. La conduttrice ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Federica Panicucci è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Ha alle spalle tantissimi anni di carriera piena, ricca di soddisfazioni. Ha debuttato anni fa a Portobello, si è divisa inizialmente tra Rai e Fininvest partecipando ad altre trasmissioni televisive in ruoli minori. Ha raggiunto il successo negli anni novanta, conducendo molte trasmissioni di Italia Uno. Dopo un periodo su Rai 2 poi è tornata in Mediaset nel 2006 conducendo la prima edizione de La Pupa e Il Secchione.

Federica Panicucci incanta tutti con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Da settembre 2009 ogni mattina conduce il programma che ha sancito il suo successo definitivo Mattino Cinque, in onda su Canale Cinque. Qui, oltre ad essere diventata molto famosa, è diventata anche tanto amata: ogni giorno riceve tantissimo affetto da parte dei social che la seguono fedelmente. Nel corso della sua carriera ha lavorato anche come conduttrice radiofonica, restando legata per molti anni a Radio Deejay, dove ha condotto trasmissioni della domenica mattina. E, successivamente, ha lavorato anche per R101.

Oltre ad essere bravissima nel suo lavoro, Federica è di una bellezza devastante. L’età per lei è davvero soltanto un numero: più gli anni passano, più incredibilmente sembra solo una ragazzina.