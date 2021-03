Flora Canto, baciata dal sole e sguardo sognante: splendida visione – FOTO

Flora Canto è bellissima, baciata dal sole e sguardo sognante. Il web non può che amare questa splendida visione.

Appare più sorridente che mai Flora Canto, l’attrice che da poco ha annunciato la seconda gravidanza, frutto dell’amore col collega Enrico Brignano. In quest’ultima foto postata circa un’ora fa sui social è davvero splendida. Approfittando delle temperature miti, Flora indossa un outfit squisitamente primaverile composto da pantalone bianco taglio retto che arriva fino alla caviglia. Una giacca sulle tonalità del rosso per spezzare e dare un colpo deciso alla mise. Anche gli occhi da sole hanno le lenti che tendono sul rosso. Quello che balza agli occhi è certamente la scarpa indossata, una décolleté dal tacco molto alto e sottile, vien da chiedersi come riesca a portarle con disinvoltura soprattutto se in prossimità di scale. Il risultato finale è incantevole, la gioia della gravidanza emerge con tutta la sua dolce prepotenza.

Flora Canto interviene sul Festival di Sanremo

Flora Canto è molto apprezzata e seguita sui social, ogni post diventa fonte di like e commenti lodevoli verso l’attrice. Tantissime le storie su Instagram ed anche un sondaggio che non è passato inosservato. In questi giorni non si parla d’altro; il Festival di Sanremo come ogni anno raccoglie tantissimi commenti ovviamente sia in negativo che in positivo. La prima serata è andata e come sempre gli italiani si dividono tra favorevoli e contrari. Quest’anno l’evento dedicato alla musica è stato molto preso di mira vista l’emergenza nel quale versa il paese. Il sondaggio che Flora Canto ha proposto tra le storie è composta da una semplice domanda è: Vi è piaciuto Sanremo?

Attualmente sta vincendo il Sì (57%) contro un pesante No (43%).