Avete presente la sorella di Tommaso, Gaia Zorzi? Sembra sia stata contattata da Uomini e donne, qual è il motivo? Scopriamolo

Gaia Zorzi è diventata la nuova star del web e soprattutto di Twitter, la sorella del vincitore del Grande Fratello Vip si sta facendo notare sui suoi profili social con messaggi e commenti. Durante i cinque mesi in cui Tommaso è stato nella casa non ha perso occasione di difendere o pubblicare post riguardanti il fratello e non solo. Far sapere sempre e comunque la propria opinione sembra un vizio di famiglia…o una dote.

Gaia Zorzi: il suo futuro a Uomini e donne?

Gaia Zorzi è molto attiva sui social e su Twitter non perde occasione di dire la sua. La ragazza sembra voler seguire le orme del fratello e i fan si sono incuriositi soprattutto dopo aver scoperto che la ragazza è stata contattata dagli autori di Uomini e Donne. Molti hanno pensato che la ventitreenne potesse diventare un’opinionista del programma ma lei stessa ha smentito immediatamente il gossip. Infatti Gaia ha semplicemente ricevuto dei complimenti da parte della redazione che ha lasciato sotto i suoi tweet dei commenti.

Per il momento la Zorzi resta lontana dalle telecamere e si gode il ritorno di suo fratello Tommaso che, una volta finita la trasmissione e dopo aver festeggiato, è tornato dalla sua famiglia a Milano. In questi giorni i due hanno molto di cui parlare e spettegolare, proprio come piace a loro. Il loro rapporto è bellissimo.