Giancarlo Magalli ironico, battute a non finire: collega incassa sconfortato

Giancarlo Magalli è finito nel mirino delle critiche per via di una battuta rivolta a un collega. In studio cala il gelo.

Cala il gelo nello studio di I Fatti Vostri. A destare l’imbarazzo è una battuta da parte dello storico conduttore Giancarlo Magalli. Quest’ultimo, da 30 anni presentatore della trasmissione, ha conquistato i fan con il suo talento e la sua ironia. E’ proprio questo lato del suo carattere a portarlo in alcuni casi ad accedere nelle battute.

Proprio in questi giorni è finito al centro dell’attenzione per una frase scherzosa rivolta al collega Stefano Palatresi. L’ex cantante conduce la trasmissione al fianco di Magalli e Samanta Togni. L’epilogo è accaduto a seguito del gioco “Canzone Scomposta”. Palatresi, come da prassi, ha canticchiato il brano nell’obiettivo di farlo individuare al concorrente. Si trattava del singolo “Il Carrozzone” di Renato Zero. Poi il commento inaspettato di Giancarlo.

“Eh.. che bravo. Palatresi si fa prendere dall’enfasi. Sembra quelli che vendono per strade le cose.” Stefano si è mostrato scosso dalla battuta. Occhi sgranati, pur affermando che non gli fa piacere il paragone, ha proseguito facendo finta di nulla. Intanto la Togni ha sorriso rimanendo tuttavia composta. Un momento all’insegna dell’ilarità forse non programmato. Ma non tutti hanno apprezzato il siparietto ritendo la frase di Magalli poco opportuna.

Gianluca Magalli ironico: un fiume di battute per i colleghi

Anche nelle scorse settimane le satire del conduttore aveva stupito il pubblico. Al centro del mirino in una delle ultime puntante la Togni. Giancarlo ironizza in particolare sul look della conduttrice.

“L’avete vista? Del nuovo look stamattina ne palavano anche al tribunale di Piazzale Clodio”, le parole del presentatore che indica a sinistra. A pochi passi dallo studio de I fatti i tuoi infatti è collocato il tribunale romano. Samanta divertita fa notare che oltre all’abito rosso ha cambiato pettinatura lisciando i capelli per la puntata.

Ma Giancarlo non si ferma e anche questo caso rivolge una battuta anche nei confronti di Palatresi affermando che nelle quinte sarebbe stata realizzata una lotteria per chi fosse riuscito a indovinare la canzone da lui intonata.