Giovanna Civitillo ricorda il PrimaFestival, la scollatura convince – FOTO

Giovanna Civitillo, la splendida moglie di Amadeus, ha ricordato ai followers l’appuntamento con Sanremo: la scollatura non può non colpire

Spalla del marito Amadeus anche nelle occasioni più importanti, Giovanna Civitillo è la regina del PrimaFestival. Affiancata da Valeria Graci e Giovanni Vernia, la ballerina ha da poco pubblicato uno scatto per ricordare agli utenti l’appuntamento di questa sera. La coppia sembra a tutti gli effetti impossibile da separare, e, a dispetto di chi guarda con malizia la presenza di Giovanna al festival, la combo pare funzionare alla perfezione.

Nella foto, la showgirl ha invitato i followers a restare sintonizzati su Rai 1, non mancando di strizzare loro l’occhio con una provocante scollatura. La moglie di Amadeus sembra aver raggiunto il risultato sperato: il post ha già conquistato oltre 10mila likes.

Sanremo, tutto sulla prima puntata del festival

Mentre Giovanna si destreggia nel pre-festival assieme agli altri co-conduttori, Amadeus affronta la partita più importante: quella per tenere vivo l’interesse di un pubblico che, almeno in parte, non si godrà pienamente la gara. Di fronte alla platea vuota, il conduttore è apparso animato da un moto di malinconia. Tuttavia, grazie alla compostezza e all’affabilità che lo contraddistinguono, riesce comunque a far breccia nei cuori degli italiani.

Gli ascolti, parallelamente, non lasciano presagire un seguito roseo: 46,4% di share per il primo appuntamento, contro il 51,2% di share registrato nel 2020. L’atmosfera che aleggia nell’Ariston non è parsa tuttavia cambiata: serietà e calore rimangono le armi del conduttore, mentre esuberanza e leggerezza sono quelle del mattatore Fiorello.

Questa sera si esibiranno i rimanenti 13 Big non ascoltati nella puntata di ieri. E’ di poche ore fa la notizia sconcertante che riguarda Irama: il cantante, a causa della positività di un membro del suo staff, potrebbe vedersi costretto al ritiro dalla gara.