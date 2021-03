Isola dei Famosi 2021, si ritira Carolina Stramare, scopriamo perchè

La bellissima Carolina Stramare, ex Miss Italia 2019, si è ritirata dall’Isola dei Famosi. Scopriamo insieme il perché.

Carolina Stramare si ritira dall’Isola dei Famosi 2019, a divulgare la notizia sui social è stata la produzione. L’ex Miss Italia 2019 per problemi familiari è stata obbligata a lasciare il programma ancor prima che iniziasse.

Problemi che, com’è stata divulgato, non permetterebbero a Carolina di vivere l’avventura serenamente. Al posto di Carolina dovrebbe partecipare Andrea Cerioli, ex concorrente del Grande Fratello ed ex tronista di Uomini e Donne.

Gli Italiani sono in attesa dell’Isola dei Famosi

Il pubblico è in trepidante attesa per l’inizio dell’Isola dei Famosi, il gran giorno sarà Lunedì 15 marzo su Canale 5 condotta per la prima volta da Ilary Blasi. Come inviato vedremo Massimiliano Rosolino mentre come opinioniste Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.

I naufraghi scelti sono invece: Paul Gascoigne, Beppe Braida, Daniela Martani, Francesca Lodo, Elisa Isoardi, Roberto Ciufoli, Angela Melillo, Gilles Rocca, Valentina Persia, Akash, Guglielmotti, Vera Gemma, Brando Giorgi, Awed, Drusilla Gucci.