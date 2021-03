La sexy showgirl americana pubblica uno scatto dove sfoggia il suo fisico da urlo e tutti ne sono affascinati. Come resisterle?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Justine Mattera ogni volta che pubblica un nuovo post su Instagram viene sommersa da like e commenti. Tutti rimangono affascinati da quella bellezza proverbiale che non passa inosservata: capelli biondi, sguardo seducente, fisico da urlo.

E’ stata per anni considerata la sosia di Marylin Monroe e seguitissima ha avuto successo anche grazie a questa somiglianza. Scoperta dall’indimenticato Paolo Limiti che è stato suo marito, la coppia non ha avuto una lunga durata a causa probabilmente della loro differenza d’età.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Mikaela Silva e lo stacchetto più sexy di sempre: è il balletto la “vera opera d’arte”! – FOTO

Justine senza veli: che fascino!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Miriam Leone bella come un’opera d’arte: l’autoscatto fa girare la testa a tutti – FOTO

Ecco uno di quegli scatti che fanno letteralmente perdere la testa ai suoi ammiratori! In questa foto infatti si lascia ritrarre in bianco e nero, seduta su uno sgabello con indosso solo reggiseno e slip. Sfoggia un fisico da urlo e all’età di 50 anni non può che andarne fiera e fare invidia alle colleghe più giovani.

In pochissimi minuti arrivano quasi 5mila like per questo sexy scatto e centinaia di commenti di complimenti che mettono ancora più in risalto quanto è apprezzata la bella Justine.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

E del resto come dare torto ai quei fans che rimangono affascinati da così tanta bellezza.