Leonardo, alla griglia di partenza la nuova serie Rai con Matilda De Angelis

La fiction su Leonardo vuole fare luce su una figura difficilmente inquadrabile nella storia, cast stellare per questa produzione: oltre a Turner anche Matilda De Angelis

Ieri sera Matilda De Angelis è stata la prima co-conduttrice della 71esima edizione del Festival della canzone italiana e non ha conquistato solo per i suoi outfit firmati Prada con cui è scesa sul palco dell’Ariston ma anche per il suo immane talento e bravura.

Se la sua avventura a Sanremo si è già conclusa, avremo però modo di rivederla presto sul piccolo schermo per la prossima attesissima fiction Rai sul genio ribelle di Leonardo Da Vinci. È attesa ormai da diversi mesi, si tratta di una produzione Lux Vide di Rai Fiction e Big Light Productions in associazione con France Télévisions e RTVE.

Sarà incentrata appunto sulla vita di Leonardo che però ha subito molti ritardi nella produzione a causa del Covid che ha costretto attori e troupe a diverse soste obbligatorie anche se le riprese erano iniziate già a dicembre 2019. Però ormai l’attesa sembra finita e la messa in onda è prevista per il 23 marzo prossimo e prevede 8 episodi in 8 prime serate.

Leonardo, cast stellare: da Giannini a Matilda De Angelis

Ideata da Frank Spotnitz e Steve Thompson, i due grandi ideatori de I Medici, Leonardo sicuramente eguaglierà le aspettative della precedente produzione. Sappiamo che per la sua realizzazione sono state occupate oltre 50 location, circa 3000 comparse e più 2500 costumi.

Una fiction che vuole ripercorrere le vicende umane oltre che quelle storiche, dell’uomo che meglio di tutti ha saputo dare una svolta al Rinascimento italiano con arguzia e scoperte inimmaginabili. Figlio illegittimo del notaio Piero, si sposterà giovanissimo nella bottega del Verrocchio dove imparerà con mano l’arte della pittura e dove avrà modo di conoscere Caterina da Cremona di cui si innamorò perdutamente. L’arrivo a Milano dove verrà in contatto con Ludovico Il Moro, e le scoperte meccaniche e tecniche ideate in oltre cinquant’anni di attività.

La fiction però è davvero attesissima anche per il cast stellare che troveremo all’interno, da Aidan Turner, che il pubblico conosce per “Poldark” e soprattutto “Lo Hobbit”, ma vi sono anche Giancarlo Giannini – nelle vesti del Verrocchio – e l’amata Matilda De Angelis nel ruolo di Caterina da Cremona.