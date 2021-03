Madame a Sanremo si veste di “specchi” e stupisce sul palco presentandosi così – FOTO

Debutto sul palco del Festival di Sanremo per la giovane Madame che per l’occasione ha voluto stupire con un look davvero particolare

È salita per la prima volta sul palco dell’Ariston la giovane Madame, che partecipa alla 71esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Voce“. L’inedito farà parte del suo album di debutto, in uscita il 19 marzo. La cantautrice si è esibita nel corso della prima serata dove ha convinto con la sua interpretazione. Oltre alla musica il pubblico è però sempre pronto a dire la sua anche sui look degli artisti e Madame in questo ha voluto stupire. Ecco cosa la giovane ha deciso di indossare e il messaggio dietro questa scelta.

Il look di Madame a Sanremo: vestita di “specchi” e piedi nudi

“Questa sera mi vesto di specchi“, ha presentato così il suo look al pubblico Madame, con un post su Instagram nel quale mostra interamente il suo completo. La giovane riflette quasi fosse uno specchio e la scelta non è casuale. “Voglio che il mondo si rifletta su di me, voglio sentire il mio corpo che assorbe le immagini o le rigetta sotto forma di fasci di luce“, scrive.

E la volontà di essere libera, trasparente, pura, vera. Un’immagine che trasmette anche salendo sul palco dell’Ariston dove si presenta a piedi nudi. Una scelta che ha incuriosito ma rispecchia perfettamente la personalità di Madame, un’artista davvero imprevedibile.

Madame tornerà sul palco del Festival giovedì, quando si esibirà nella serata dedicata alle cover.