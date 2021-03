La Cucinotta appare bellissima in un primo piano ma anche annoiata, ha condiviso tante foto simili in questo periodo

Maria Grazia Cucinotta ha condiviso tante foto a casa annoiata ma sempre bellissima in questo periodo. Nella didascalia scrive “-1”, Il motivo? L’attrice sta facendo una quarantena di tre settimane prima di rientrare dalla Cina per lavoro, e oggi era ‘ultimo giorno. Certo non è facile e lei lo spiega bene, viaggia da quando ha 18 anni e mai avrebbe pensato che un giorno viaggiare sarebbe diventato un’inferno così anche se è per la nostra sicurezza.

Maria Grazia Cucinotta e lo sfogo su come si viaggia ai tempi del covid

La Cucinotta ha quasi finito la quarantena che ha dovuto fare obbligatoriamente prima di ritornare a casa dopo il viaggio in Cina. In queste settimane ha condiviso tante foto che la ritraevano a casa annoiata mentre aspettava che finisse la reclusione. Si è anche sfogata con dei post social:”Passata la prima settimana, ne restano altre 2, come è diventato difficile fare le cose che prima erano così scontate..viaggio da quando avevo 18 anni, ma mai avrei immaginato di dover stare in quarantena prima di entrare in un altro stato..speriamo che presto il mondo riparta più veloce di prima, senza dimenticare di salvaguardare le vite”.

La Cucinotta ha cercato di tenersi occupata ma non è davvero facile stare chiusi per tre settimane in una casa oltretutto non nel proprio paese. E scrive ancora sotto ad un’altro post:“Giorno 12…meno 9 giorni. Comunque la rigidità del far rispettare le regole di protezione, può sembrare un abuso alla libertà, invece da la possibilità di far vivere tutti in sicurezza liberamente”. Accetta la quarantena ma si sente privata della libertà, anche se è per il suo bene e quello degli altri.

La libertà è venuta a mancare a tutti in questo ultimo anno purtroppo. Ci siamo ritrovati chiusi in casa dall’oggi all’indomani, senza poter fare le cose che prima erano normali come andare a lavorare, al museo o al parco. Ma è l’unico modo di combattere il virus e non dobbiamo abbassare la guardia.