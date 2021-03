Meteo, le previsioni di oggi mercoledì 3 marzo, il VIDEO

Meteo, ancora bel tempo di stampo primaverile sull’Italia ma non per molto. A partire da venerdì si cambia. Tutti i dettagli metereologici

Ancora bel tempo sull’Italia per via dell’anticiclone che in questi giorni sta acquistando sempre più potere. Ci regala così bellissime giornate primaverili con cieli azzurri, sole e temperature gradevoli, superiori alla media di stagione che si abbasseranno in serata, soprattutto al Nord.

Nella giornata di oggi, mercoledì 3 marzo, tutto resterà invariato rispetto agli ultimi giorni. Potremmo godere ancora di questa primavera anticipata. Stessa cosa per la giornata di domani. Il meteo sarà stabile e non ci sono importanti considerazioni atmosferiche da fare se non la segnalazione di rarissime nubi, foschie e nebbie che potrebbero intravedersi sulla Val Padana durante la notte e al mattino presto.

È a partire da venerdì 5 marzo, invece, che le cose sullo Stivale cominceranno a cambiare preannunciando un weekend per nulla ottimale dal punto di vista metereologico. Vediamo insieme cosa ci aspetta per i prossimi giorni.

Meteo, le previsioni per il weekend

Se fino a domani non ci saranno grandi cambiamenti sul fronte meteo, per venerdì prepariamoci al peggio in quanto lo scenario inizierà via via a cambiare.

L’alta pressione abbandonerà piano piano l’Italia spostandosi verso il settore di nord-ovest e lascerà spazio a delle correnti di aria fredda che porteranno maggiore instabilità già dalle prime ore del mattino di venerdì.

Il meteo dunque cambia, inizieranno a vedersi in cielo le prime nubi, su diverse regioni e a metà giornata non sono rare le prime piogge su Alpi, Prealpi, Triveneto, Sardegna, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sicilia.

Un venerdì incerto dunque che apre ad un weekend meno stabile, con un abbassamento delle temperature che sarà però più vicine a quelle tipiche di questo periodo.